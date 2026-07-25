TUSAŞ’ın geliştirdiği yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, önümüzdeki ay Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek. Geleceğin savaş pilotlarını yetiştirecek olan millî platform, Türk havacılığında yeni bir dönem başlatacak.

Türk savunma sanayisinin kritik projelerinden biri daha başarıyla tamamlanma aşamasına geldi. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ-2, Ağustos ayında Türk Hava Kuvvetleri envanterine girecek.

İlk etapta iki adet HÜRKUŞ-2’nin teslim edilmesi planlanırken, bu gelişme hem Hava Kuvvetlerinin eğitim altyapısını güçlendirecek hem de Türkiye’nin yerli ve millî savunma sanayi hedeflerinde yeni bir dönüm noktası olacak.

TESLİMAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Ağustos ayında gerçekleştirilecek ilk teslimatla birlikte Türk Hava Kuvvetleri ilk kez HÜRKUŞ-2 platformunu aktif olarak kullanmaya başlayacak. İlk teslimatın ardından programın ilerleyen aşamalarında yeni teslimatlarla filonun büyütülmesi hedefleniyor. Gelişmiş aviyonik sistemleri, modern kokpit yapısı ve günümüz harekât ihtiyaçlarına uygun eğitim kabiliyetiyle tasarlanan uçak, genç pilotların yetiştirilme sürecinde önemli bir boşluğu dolduracak.

Yeni platform sayesinde pilot adayları, ileri nesil savaş uçaklarına geçmeden önce daha gerçekçi ve teknoloji odaklı bir eğitim sürecinden geçecek. Böylece eğitim kalitesinin artırılması ve operasyonel hazırlığın güçlendirilmesi hedefleniyor.

HAVADA EĞİTİM GÜCÜ ARTACAK

HÜRKUŞ-2’nin hizmete girmesi yalnızca yeni bir eğitim uçağının teslim edilmesi anlamına gelmiyor. Aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri’nin uzun vadeli insan kaynağı planlamasına da önemli katkı sağlayacak. Yerli platformun kullanılmasıyla bakım, yedek parça ve teknik destek süreçlerinde de önemli avantajlar elde edilmesi bekleniyor.

HÜRKUŞ-2, Türkiye’nin kendi mühendislik gücüyle geliştirdiği en önemli havacılık projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Tasarımından sistem entegrasyonuna kadar yerli kabiliyetlerle geliştirilen platform, savunma sanayisindeki teknolojik birikimin geldiği seviyeyi gözler önüne seriyor. Bu başarı, Türkiye’nin kritik savunma platformlarında dışa bağımlılığı azaltma hedefinin de önemli halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.

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SAVUNMADA YÜKSELEN İVME

Son yıllarda insansız hava araçları, taarruz helikopterleri, millî gemiler, hava savunma sistemleri ve beşinci nesil savaş uçağı projeleriyle dünyanın dikkatini üzerine çeken Türk savunma sanayisi, HÜRKUŞ-2 ile eğitim uçağı alanındaki kabiliyetini de yeni bir seviyeye taşıyacak. Savunma alanında geliştirilen her yeni platform, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına ve caydırıcılık gücüne doğrudan katkı sunuyor. HÜRKUŞ-2’nin en önemli görevlerinden biri de geleceğin savaş pilotlarını yetiştirmek olacak.

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