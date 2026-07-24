İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi’nin ihalesinin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini açıklayan Bakan Abdulkadir Uraloğlu, proje hakkında bilgi verdi. 33 milyon yolcu taşımayı hedefleyen proje ile İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak. 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak olan proje, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmaray, Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’nı birbirine bağlarken Orta Koridor’daki yük kapasitesini de artıracak İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi hakkında bilgi verdi.

İHALE 14 EKİM'DE

“Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" diye belirten Uraloğlu ihalenin 14 Ekim'de gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi! İhale tarihi belli oldu! İki havalimanı birbirine bağlayacak, 33 milyon yolcu taşıyacak

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu projesi hakkında açıklamada bulunan Uraloğlu İhale kapsamında 122,3 kilometre uzunluğunda çift ana hat ile bu ana hatta bağlanan 4,7 kilometre tek hat bağlantıları, 36,2 kilometre uzunluğunda 5 çift tüplü TBM tüneli, 23,3 kilometre uzunluğunda 22 çift hatlı NATM tüneli, 3,7 kilometre uzunluğunda 17 aç-kapa tüneli, 22,1 kilometre uzunluğunda iki viyadük ve 40 köprü ile istasyonları ve benzeri işleri yapılacağını söyledi.

Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi! İhale tarihi belli oldu! İki havalimanı birbirine bağlayacak, 33 milyon yolcu taşıyacak

6,75 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Uraloğlu, proje için uluslararası finans kuruluşlarıyla toplam 6,75 milyar dolarlık finansman anlaşmasına varıldığını hatırlattı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK DIŞ FİNANSMANLI DEMİRYOLU PROJESİ

Uraloğlu şunları söyledi:

6 uluslararası finans kuruluşu ile ön mutabakata vardık. Bu kapsamda kuruluşlar, projemize toplam 6,75 milyar dolar finansman sağlayacak. Böylece Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Çatalca güzergahını kapsayan Kuzey Çevre Demiryolu Projesi, Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi olacak.

Türkiye’nin en büyük dış finansmanlı demiryolu projesi! İhale tarihi belli oldu! İki havalimanı birbirine bağlayacak, 33 milyon yolcu taşıyacak

PROJEDE BİR İLK

7 gün 24 saat demiryolu taşımacılığına imkan verecek projenin güzergahı hakkında da bilgi verdi:

Proje Marmaray hattının Çayırova kesiminden başlayacak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı üzerinden Çatalca’ya bağlanacak. Hat Çatalca’da, şu an yapım çalışmalarına hızla devam ettiğimiz Halkalı-Çerkezköy Hızlı Tren Hattı’na entegre olacak. Hattın 7 gün 24 saat demiryolu taşımacılığına imkan vermesiyle Marmaray geçişi rahatlayacak; Orta Koridor’da taşıdığımız yük kapasitesi artacak. İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı ilk kez doğrudan demiryolu ile birbirine bağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

33 MİLYON YOLCU TAŞIYACAK

Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçecek demiryolu hattının Türkiye’nin Asya ile Avrupa arasındaki demiryolu taşımacılığında kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirterek, "Lojistikte yeni bir dönem başlayacak. Hattın tamamlanmasıyla yılda 33 milyon yolcu ve 30 milyon ton yük taşınacağını öngörüyoruz" dedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası