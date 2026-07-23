Bridgestone, yaklaşık 18 yıldır üzerinde çalıştığı AirFree havasız lastik teknolojisini ilk kez gerçek yol koşullarında kullanmaya başladı. Patlama riski bulunmayan ve bakım ihtiyacını azaltan yeni nesil lastikler önemli bir teknolojik adım olarak görülse de, şimdilik yalnızca düşük hızlı araçlarda kullanılabiliyor.

Lastik teknolojilerinde yıllardır beklenen gelişmelerden biri olan havasız lastikler nihayet günlük kullanıma adım attı. Japon lastik üreticisi Bridgestone, geliştirdiği AirFree teknolojisini ilk kez ticari olarak devreye aldı. Ancak bu yenilik, henüz binek otomobiller için hazır değil.

18 YILLIK GELİŞTİRME SÜRECİ

Bridgestone, AirFree konseptini ilk kez 2008 yılında tanıtmıştı. Aradan geçen 18 yılda geliştirilen teknoloji, üçüncü nesline ulaşarak Japonya'da gerçek yol koşullarında kullanılmaya başlandı. Şirketin yeni lastikleri, Shiga eyaletindeki Higashiomi kentinde yaşlıların ulaşımında kullanılan düşük hızlı elektrikli servis araçlarında görev yapıyor.

Patlamayan havasız lastikler yollara çıktı: Tek sorun hız sınırı

HAVA YERİNE ÖZEL REÇİNE İSKELET KULLANILIYOR

AirFree lastiklerde geleneksel lastiklerde olduğu gibi basınçlı hava bulunmuyor. Bunun yerine yükü taşıyan, geri dönüştürülebilir termoplastik reçineden üretilmiş esnek bir iskelet yapısı kullanılıyor. Bu yapı hem aracın ağırlığını taşıyor hem de yol darbelerini emerek sürüş konforunu sağlamaya yardımcı oluyor. Ayrıca delinme veya patlama riski de tamamen ortadan kalkıyor.

Bridgestone'a göre yeni yapı sayesinde lastik basıncı kontrolü gibi bakım işlemlerine ihtiyaç duyulmuyor. Lastiklerin aşınan sırt kısmı yenilenebiliyor, iç yapısı ise geri dönüştürülebiliyor. Bu da çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli avantajlar sunuyor.

EN BÜYÜK SORUN HIZ SINIRI

Teknolojinin önündeki en büyük engel ise yüksek hız performansı. Mevcut AirFree lastikleri yalnızca 20 km/sa hıza kadar güvenli şekilde kullanılabiliyor. Bu nedenle teknoloji bugün için otomobiller yerine golf araçları, kampüs servisleri, fabrika içi taşıma araçları ve düşük hızlı servis araçları gibi kullanım alanlarıyla sınırlı kalıyor.

Bridgestone mühendisleri, daha önce sert malzemeler kullanmanın sürüş konforunu olumsuz etkilediğini, son nesilde ise daha esnek bir reçine ve yükü daha dengeli dağıtan yeni bir yapı geliştirerek önemli ilerleme kaydettiklerini belirtiyor. Buna rağmen yüksek hızlarda oluşan ısı ve titreşim sorunlarının tamamen çözülebilmiş olmadığı ifade ediliyor.

BİNEK OTOMOBİLLER İÇİN BİRAZ DAHA ZAMAN GEREKİYOR

Bridgestone henüz AirFree lastiklerinin seri üretime geçeceği veya binek otomobillerde kullanılacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim paylaşmış değil. Şirket, öncelikli olarak düşük hızlı mobilite çözümlerinde teknolojiyi olgunlaştırmayı ve geri dönüşüm odaklı yeni bir iş modeli oluşturmayı hedefliyor.

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