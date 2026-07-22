YKS sonuçlarının belli olması ile beraber milyonlarca öğrenci üniversite tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Öğrencilerin merakla beklediği vakıf üniversitelerinin 2026-2027 dönemi ücretlerine ilişkin dikkat çekici bir karar alındı. Vakıf üniversitelerinde bu yıl öğrenim ücreti artışının yüzde 25'i aşamayacağı kararlaştırıldı.

Vakıf yükseköğretim kurumlarında 2026-2027 eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artışı yüzde 25'i geçemeyecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Yükseköğretim Genel Kurulunun 8 Temmuz'daki toplantısında vakıf üniversitelerindeki öğrenim ücreti artışı konusu görüşüldü.

Tercihler öncesi çarpıcı karar! Vakıf üniversiteleri ücretlerine artış sınırı getirildi

HAZIRLIK VE BİRİNCİ SINIF DAHİL Mİ?

Bu doğrultuda alınan kararla, vakıf üniversiteleri, bu eğitim-öğretim yılında hazırlık ve birinci sınıf dışındaki sınıflara uygulanacak öğrenim ücreti artış oranını yüzde 25'i geçmeyecek şekilde belirleyecek.

Yüzde 25'lik oran, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) bu ay açıkladığı haziran ayı yıllık tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışı ortalaması dikkate alınarak tespit edildi.

Öte yandan, bazı vakıf üniversitelerinin kayıt yenileme işlemlerini beklettiği yönünde bilgilerin Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) ulaştığı, bu durumun devam etmesi halinde YÖK'ün ilgili vakıf yükseköğretim kurumları hakkında gerekli tahkikatı başlatacağı öğrenildi.

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