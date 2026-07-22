KKTC'de etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle yeni bir tedbir hayata geçirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 22 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında 12.00-16.00 saatlerinde açık alanda güneş altında çalışmayı yasakladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle çalışanları korumaya yönelik yeni bir uygulama başlatıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 22 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında her gün 12.00-16.00 saatleri arasında güneş altında çalışılmasını yasakladı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararın, özellikle açık alanda görev yapan çalışanların yüksek sıcaklıklardan olumsuz etkilenmesini önlemeyi hedeflediği bildirildi.

"ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yaz mevsiminde etkisini artıran aşırı sıcakların çalışanlar açısından ciddi sağlık riskleri oluşturduğunu vurguladı.

Hasipoğlu, çalışanların sağlığını korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, açık alanda faaliyet gösteren işverenlerin çalışma saatlerini yeni düzenlemeye uygun şekilde planlamaları ve gerekli iş sağlığı ile güvenliği önlemlerini eksiksiz uygulamaları gerektiğini ifade etti.

SICAKLIK 43 DERECEYİ GÖRECEK

KKTC Meteoroloji Dairesi'nin yayımladığı son tahminlere göre, 23-29 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklığının özellikle adanın iç kesimlerinde 41 ila 43 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.

Tahminlere göre cuma, cumartesi ve pazar günleri iç kesimlerde sıcaklıkların 36-38 derece seviyelerinde seyredeceği, sahil bölgelerinde ise hafta boyunca 33-35 derece arasında olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji ayrıca rüzgarın genel olarak güney ve batı yönlerinden hafif ve orta kuvvette eseceğini, cuma ile cumartesi günleri ise bazı bölgelerde kuvvetini artırabileceğini bildirdi.

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