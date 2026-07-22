Dün CHP kürsüsüne son kez çıkan ve yeni bir partiyi resmen kuracağını duyuran Özgür Özel, bugün partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantı sonrası konuşan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, "Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuru yapacağız" dedi. Emre, yeni siyasi partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını, genel merkez binası için de ilk kira ödemesi ekim ayında başlayacak şekilde ön anlaşma yapıldığını duyurdu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün yaptığı partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda "mutlak butlan" davasının ardından CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirmiş ve yeni partiye ilişkin önemli açıklamalar yapmıştı.

CHP’li Zeynel Emre’den yeni parti açıklaması: Birkaç gün içerisinde başvuru yapacağız

Özel "Bugün seçilmiş il başkanlarımızla, yarın seçilmiş Parti Meclisimiz, MYK'mizle, ardından milletvekillerimizle bir araya geliyoruz, yeni partimizi milletimizin seçtiği, ona yetkisini emanet ettiği milletvekillerimizle ilk adımını atarak kuruyoruz" demişti.

CHP Grup Başkanı Özel, bugün partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Çankaya'daki bir otelde düzenlenen ilk toplantının ardından CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, gazetecilere açıklamada bulundu.

CHP’li Zeynel Emre’den yeni parti açıklaması: Birkaç gün içerisinde başvuru yapacağız

“BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞVURACAĞIZ”

Emre, toplantıda yeni kurulacak partiye ilişkin hazırlıkların ele alındığını belirterek, "Genel Başkanımız, içinde bulunduğumuz durum karşısında yeni bir yol açacağımızı ve bu yöndeki hazırlıklarımızı tamamladığımızı ifade etmişti. Bu konudaki son hazırlıkları yapıyoruz. Bugünkü toplantıda da bu kapsamda görüş alışverişinde bulunduk. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde İçişleri Bakanlığına başvuru yapacağız" dedi.

CHP’li Zeynel Emre’den yeni parti açıklaması: Birkaç gün içerisinde başvuru yapacağız

İLK KİRA ÖDEMESİ EKİMDE

Emre, yeni siyasi partinin isim ve logo çalışmalarının tamamlandığını, genel merkez binası için de ilk kira ödemesi ekim ayında başlayacak şekilde ön anlaşma yapıldığını belirtti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüşmesi hakkında da konuşan Emir, Kurtulmuş ile görüşmelerinin kendisinin talebi üzerine gerçekleştirildiğini söyledi.

Emir, görüşmede Meclis'in çalışma takvimi başta olmak üzere bazı konularda değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek, Kurtulmuş'un, "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin hazırlıkların yapıldığını ifade ettiğini bildirdi.

CHP’li Zeynel Emre’den yeni parti açıklaması: Birkaç gün içerisinde başvuru yapacağız

“GÖRÜŞME PLANLANACAK”

Emir, "Sayın Meclis Başkanı'nın, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel ile Grup Başkanı sıfatı ile görüşmesinin hangi şartlarda olabileceği üzerine bir değerlendirme yaptık. Umuyoruz ki Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel, çok kısa bir zaman içerisinde yeni kurulacak partinin genel başkanı olacak ve o sıfatla da Sayın Meclis Başkanı ile bu süreçle ilgili görüşme planlanacak" ifadelerini kullandı.

“KATKI VERMEYE DE HAZIRIZ”

Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin de açıklamalar yapan Emre "Biz, samimiyetle, açıklıkla elimizi taşın altına koyarak kamuoyunu tatmin edecek, 86 milyonun vicdanını kanatmayacak ama Türkiye'de eş zamanlı olarak hem demokratikleşme ile ilgili hem yaşadığımız ağır adaletsizliklerle ilgili ve tabii ki toplumsal barış ve terörün kalıcı olarak bitirilmesiyle ilgili bir çerçeve yasa görürsek elbette ki buna katkı vermeye de hazırız." dedi.

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