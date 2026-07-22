Özgür Özel’in veda konuşmasıyla resmileşen yeni parti süreci, belediye başkanları düzeyinde farklı yankılar bulmaya devam ediyor. Daha önce Özgür Özel’in yanında yer alacağını açıklayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sürpriz bir çıkışla bağımsız kalma kararı aldığını duyurdu.

Özgür Özel’in CHP grup kürsüsünde yaptığı veda konuşmasıyla partideki bölünme süreci resmileşirken, siyaset kulislerini hareketlendiren en büyük sürpriz İzmir’den geldi. Geçen ay CHP’den istifa eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, daha önce kamuoyuna açıkladığı Özgür Özel’in yeni partisine katılma kararından geri adım attı.

Cemil Tugay

CEMİL TUGAY ROTASINI DEĞİŞTİRDİ

Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlığa atanması ve İzmir İl Başkanlığındaki yönetim değişikliklerinin ardından 18 Haziran’da CHP’den istifa eden Cemil Tugay, yeni oluşum sürecinde rotasını değiştirdi.

Sözcü’ye konuşan Tugay, şu aşamada Özgür Özel’in partisine katılmayacağını belirterek, "Bir süre daha bağımsız kalma ve belediye hizmetlerine odaklanma niyetindeyim" ifadelerini kullandı. Tugay’ın bu kararı, daha önce Özel’e verdiği destek sözünden erken dönmesi olarak değerlendirildi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN "VEDA" HAMLESİ VE İSTİFALAR

Öte yandan, Özgür Özel, CHP grup kürsüsündeki son konuşmasında "Her son bir başlangıçtır" diyerek yeni partinin kuruluş dilekçesinin 24 veya 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığına verilebileceğinin sinyalini vermişti. Özel’in bu hamlesiyle birlikte İzmir Milletvekili Murat Bakan CHP’den istifa eden ilk isim olurken, yeni partiye 75’ten fazla milletvekilinin geçebileceği konuşuluyor.

Zeydan Karalar

ZEYDAN KARALAR DA 'YENİ PARTİ'YE GEÇMİYOR!

Öte yandan genel merkez cephesi, yeni parti hazırlıklarına karşı sert önlemler almayı sürdürüyor. İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, başka bir siyasi oluşumun hazırlıklarında yer aldıkları gerekçesiyle 7 ilçe yönetimini görevden aldığını ve bu isimlerin tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı. Görevden alınanlar arasında Başakşehir, Beylikdüzü ve Kadıköy gibi kritik ilçeler bulunuyor.

Bu siyasi sarsıntının ortasında bazı isimler ise "baba ocağı"na sadakat mesajı veriyor. Görevden alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 54 yıllık CHP’li olduğunu vurgulayarak mücadelesini CHP çatısı altında sürdüreceğini bildirdi.

Benzer şekilde Gürsel Tekin de belediye başkanlarının %90’ının partisinde kalacağını ve gidenlerin birkaç ay içinde geri döneceğini iddia etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası