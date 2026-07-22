Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Samsunspor, kamp dönemindeki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri taraftarın gündeminde yer alıyor. Samsunspor-Dunkerque hazırlık maçı canlı yayın bilgileri belli oldu.

2026-2027 sezonu hazırlıklarını Hollanda kampında sürdüren Samsunspor, ilk hazırlık maçında Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Thorsten Fink yönetimindeki Karadeniz ekibinin sezon öncesindeki ilk ciddi provasına ilişkin yayın detayları da netlik kazandı.

SAMSUNSPOR-DUNKERQUE HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor ile USL Dunkerque arasında oynanacak hazırlık karşılaşması, Samsunspor Kulübünün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Kulüp, maç günü yaptığı paylaşımda "Maç Günü" notuyla birlikte resmi YouTube kanalının bağlantısını paylaşarak taraftarların mücadeleyi dijital platform üzerinden takip edebileceğini duyurdu. Böylece kırmızı-beyazlı taraftarlar, sezon öncesindeki ilk hazırlık maçını ücretsiz olarak internet üzerinden izleyebilecek.

Karşılaşma 22 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saatiyle 15.00'te başlayacak. Hollanda kampındaki ilk hazırlık sınavına çıkacak Samsunspor, bu maçın ardından sırasıyla RAAL La Louviere, AEK Atina ve Westerlo ile hazırlık karşılaşmaları oynayacak.

Samsunspor-Dunkerque hazırlık maçı hangi kanalda? Samsunspor hazırlık maçı yayın bilgileri belli oldu

SAMSUNSPOR HAZIRLIK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Samsunspor taraftarları hazırlık maçını kulübün resmi YouTube hesabı üzerinden canlı takip edebilecek. Kulüp, kamp sürecindeki gelişmeleri ve maç yayınlarını resmi dijital kanalları üzerinden paylaşmayı sürdürüyor.

SAMSUNSPOR KAMP KADROSU

Direktör Thorsten Fink yönetiminde kırmızı-beyazlıların kamp kadrosunda;

Afonso Sousa, Ali Badra Diabaté, Antoine Makoumbou, Arbnor Muja, Bedirhan Çetin, Bilal Bayazıt, Carlo Holse, Celil Yüksel, Cherif Ndiaye, Ebrima Ceesay, Efe Berat Törüz, Efe Yiğit Üstün, Elayis Tavşan, Elliot Watt, Emre Kılınç, Enes Albak, Eyüp Değirmenci, Fatih Kaya, Haluk Mustafa Tan, Jaurs Assoumou, Joe Mendes, Logi Tmasson, Marius Mouandilmadji, Okan Kocuk, Saikouba Jarju, Samed Onur, Tahsin Bülbül, Tanguy Coulibaly, Toni Borevkovi, Yalçın Kayan ve Yunus Emre Çift yer aldı.

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