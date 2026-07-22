2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularına çevrildi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin başvuru takvimi ile birlikte süreç başlayacak. Peki, KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?

Üniversiteye yerleşen yüz binlerce öğrencinin gündeminde KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları yer alıyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülecek başvuru sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı. Başvuruların, önceki yıllarda olduğu gibi üniversite kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından e-Devlet üzerinden alınması bekleniyor.

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026-2027 dönemi KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları henüz başlamadı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, başvuru tarihleri ve başvuru sürecine ilişkin resmi duyuruyu ilerleyen günlerde paylaşacak. Geçen yılki takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları 13 Ekim 2025 Pazartesi günü başladı ve 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 23.59'da sona erdi. Başvurular e-Devlet üzerinden alındı.

Resmi takvim henüz açıklanmasa da geçmiş yıllardaki uygulamalar doğrultusunda, üniversite yerleştirme sonuçlarının ardından kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte başvuruların e-Devlet sistemi üzerinden alınması öngörülüyor. Başvuru tarihleri GSB tarafından ilan edildiğinde adaylar işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler GSBden gelecek burs başvuru takviminde

BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Başvurular e-Devlet üzerinden alınacağı için e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin e-Devlet şifresi alması veya e-Devlet giriş yöntemlerinden birine sahip olması gerekiyor.

Başvurmak isteyen öğrencilerin öğrenim bilgileri, Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden e-Devlet’e aktarılıyor. Dolayısıyla öğrencilerin başvuru sırasında sorun yaşamamak adına e-Devlet’te yer alan öğrenim bilgilerini kontrol etmesi önem taşıyor. Öğrenim bilgileri doğru olmayan öğrencilerin, üniversitenin öğrenci işleriyle görüşerek öğrenim bilgilerinin YÖKSİS üzerinden düzeltilmesini talep etmesi gerekiyor.

Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisi ile başvuran öğrencilerin başvuruları geçersiz sayılacağı için bu öğrencilere burs/kredi verilemeyecek.

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