Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği açıkladı.

Kocaelispor, opsiyon maddesinin devreye girmesiyle sözleşmesi uzayan Polonyalı futbolcu Karol Linetty ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Yeşil-siyahlı kulübün açıklamasında, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karol Linetty'ye emekleri için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Linetty'nin sözleşmesinde yer alan opsiyon, oyuncu tarafından sezon başında kullanılmış ve kontratı 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştı. Yeni sezon öncesinde karşılıklı anlaşmaya varan taraflar, sözleşmeyi feshetti.

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