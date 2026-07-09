Yeni sezonun 14 Ağustos'ta başlayacağı Süper Lig'de fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'da bulunan tesislerinde gerçekleştiriliyor. Spor kamuoyunda 'dört büyükler' olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un aralarında oynayacağı derbilerin tarihleri ve ilk hafta maçlarının programı da belirlenecek.

TFF'den yapılan açıklamaya göre; Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'ndaki fikstür çekimi toplantısı, saat 14.00'te başladı. Toplantıya, kulüp başkanları ve yöneticileri de katıldı.

Fikstür çekimi ile ilk hafta eşleşmeleri ile Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor arasındaki derbi maçların tarihleri netleşecek.

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Galatasaray şampiyon, Fenerbahçe ikinci, Trabzonspor üçüncü sırada tamamlamıştı.

SÜPER LİG'DE 2026-2027 SEZONU TAKVİMİ

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon 14, 15, 16, 17 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı 18, 19, 20 ve 21 Aralık'ta yapılacak 16'ncı hafta müsabakalarıyla sona erecek. İkinci yarı 15, 16, 17 ve 18 Ocak 2027'de oynanacak 17'nci hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

DERBİ HAFTALARI

4. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş

6. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe

13. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

15. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor

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