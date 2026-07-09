BUSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Mustafakemalpaşa'da 9-13 Temmuz tarihleri arasında belirli mahallelerde zaman zaman su kesintisi yaşanacak. Kesintilerden etkilenen vatanşlar ayrıntıları merak ediyor. Peki, Bursa Mustafakemalpaşa'da sular ne zaman gelecek?

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, Mustafakemalpaşa ilçesinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde belirli saatlerde su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu.



BUSKİ'nin resmi adresinden yapılan açıklamaya göre, kanalizasyon çalışmaları kapsamında mevcut içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı 9-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacak.

BUSKİ duyurdu... Mustafakemalpaşada 5 gün su kesintisi yaşanacak! Bursada sular ne zaman gelecek?



MUSTAFAKEMALPAŞA'DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

BUSKİ'den yapılan açıklamada; " BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında mevcut içme suyu hatlarında meydana gelebilecek arızaların yaşanması durumunda; Mustafakemalpaşa İlçesi, Cumhuriyet, Selimiye, Şeyhmüftü, Vıraca, Atatürk, Çırpan ve Hamidiye Mahalleleri civarı muhtelif cadde ve sokaklarda 09 Temmuz 2026 – 13 Temmuz 2026 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." denildi.

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