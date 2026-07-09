2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonu öncesinde gözler bugün gerçekleştirilecek fikstür çekimine çevrildi. Kura çekimiyle birlikte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve diğer takımların ilk hafta rakipleri ile sezon boyunca oynayacakları maç programı netleşecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı fikstür çekimiyle başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bugün yapılacak kura organizasyonunun ardından 18 takımın maç takvimi, ilk hafta eşleşmeleri ve derbi programı belli olacak. Taraftarlar ise özellikle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın lige hangi rakiplere karşı başlayacağını merak ediyor.

GALATASARAY İLK HAFTA KİMİNLE OYNAYACAK?

Galatasaray'ın 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk rakibi, bugün gerçekleştirilecek fikstür çekiminin ardından belli olacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun açılış haftasında karşılaşacağı rakibini kura sonucunda öğrenecek.

Fikstür çekimi tamamlandıktan sonra Galatasaray'ın ilk hafta maçı, karşılaşmanın oynanacağı stat ve müsabakanın tarihi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak resmi programla kesinleşecek.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ilk hafta kiminle oynayacak? Süper Lig fikstürü bugün belli oluyor

FENERBAHÇE İLK HAFTA KİMİNLE OYNAYACAK?

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe'nin ilk hafta rakibi de bugün belli olacak. Sarı-lacivertli ekibin sezon açılışındaki rakibi ve maç programı, fikstür çekiminin ardından duyurulacak.

İlk hafta karşılaşmasının hangi sahada oynanacağı ve maç tarihi de kura çekiminin tamamlanmasıyla birlikte açıklanacak fikstürde yer alacak.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ilk hafta kiminle oynayacak? Süper Lig fikstürü bugün belli oluyor

BEŞİKTAŞ İLK HAFTA KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş taraftarlarının merakla beklediği ilk hafta eşleşmesi de bugün netlik kazanacak. Siyah-beyazlı takımın yeni sezondaki ilk rakibi, Süper Lig fikstür çekiminin ardından belli olacak. Kura çekiminde Beşiktaş'ın ilk hafta maçıyla ilgili tarih, saat ve stat bilgileri de paylaşılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası