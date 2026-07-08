Usta tiyatro ve sinema oyuncusu Zihni Göktay, dün ebediyete uğurlandı... İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede 5 Temmuz akşamı hayatını kaybeden Göktay için önce Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde tören düzenlendi.

Burada babasının oyunculuğa başlarken kendisine yazdığı mektubu okuyan kızı Zeynep Göktay, duygusal anlar yaşadı. Göktay, babasının kendisine yazdığı “Amacın daima zirve olsun. En iyisi olmaya gayret göster. Yetenek yetmez sadece. Dürüst ahlak, sorumluluk duygusu, yılmadan, yorulmadan, bıkmadan azimle çalışmak gerek” ifadelerini gözyaşları içerisinde okudu.

Mektubuyla uğurlandı! Zihni Göktay'a veda

Söz alan İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yardımcısı Emrah Özertem ise Göktay’ın herkesin “Zihni abisi” olduğunu dile getirerek, “Bu tiyatroya ilk geldiğim zaman onun olduğu oyunlardan bir tanesi sahneleniyordu. Bana sahne üzerinde çok şey anlattı. Genç sanatçılara çok şey öğretti, yolumuza pusula oldu” diye konuştu.

Oyuncu Hikmet Körmükçü de 53 yıl oyunlarda Göktay’la birlikte rol aldıklarını söyleyerek, “Beraber ağladık, güldük, çok sevindik. Bazen mutsuz, bazen çok mutsuz olduk. Birbirimize hep destek olduk. Onun şakalarını, fıkralarını, sahnede beni deli etmelerini özleyeceğim” ifadelerini kullandı.

Daha sonra Üsküdar’a götürülen Göktay’ın naaşı, öğle namazını müteakip Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Karacahmet Mezarlığı’nda defnedildi.

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