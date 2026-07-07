Çin’de satış rekorları kıran elektrikli Galaxy Xingyuan modeli, AB standartlarına uygun olarak yenilenerek "Geely E2" adıyla Avrupa pazarına geliyor. Kompakt hatchback tasarımı, 317 km WLTP menzili ve 14,6 inçlik dev ekranıyla dikkat çeken araç, uygun fiyatıyla Avrupa pazarındaki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Ağustos ayı sonunda Birleşik Krallık’ta EX2 adıyla satışa sunulacak modelin tüm teknik detayları ve merak edilen özellikleri haberimizde!

Çinli otomotiv devi Geely, Çin’de en çok satılan modeli Galaxy Xingyuan modelini E2 adıyla Avrupa Birliği pazarına getiriyor.

Geely, en çok satan elektrikli modelini Avrupa’ya getiriyor. Geely'nin Galaxy Xingyuan modeli, Avrupa Birliği standartlarına uygun olarak yeniden geliştirildi ve E2 adıyla satılacak.

E2, kompakt SUV segmentinde konumlandırılıyor ve tamamen elektrikli bir güç aktarma sistemine sahip. Araçta Geely'nin yeni nesil elektrik motoru ve batarya teknolojileri kullanılıyor. Şirket, modelin Avrupa'daki kullanıcı beklentilerine göre optimize edildiğini belirtiyor.

Çin için geri sayım! otomotiv devi Geely Avrupa pazarına giriyor

Geely Galaxy Xingyuan, 2025 yılında Çin'in en çok satan otomobili oldu. Model, 2026 yılının ocak-mayıs döneminde de 160.800 adetlik satış rakamına ulaşarak liderliğini sürdürdü. Çin'de otomobilin satış fiyatı yaklaşık 9.500 dolarla 13.960 dolar arasında değişiyor.

Xingyuan, Çin dışındaki pazarlarda Geely EX2 ve Geely E2 isimleriyle satılıyor. Model daha önce Belarus'ta yerel üretimle satışa sunulurken, Brezilya'da ise Renault ile yapılan iş birliği kapsamında Renault fabrikasında üretilmeye başlandı.

Çin için geri sayım! otomotiv devi Geely Avrupa pazarına giriyor

KOMPAKT TASARIM, GENİŞ İÇ MEKAN: GEELY E2 BOYUTLARI

Geely E2, 4.135 mm uzunluğa, 1.805 mm genişliğe ve 1.580 mm yüksekliğe sahip kompakt bir elektrikli hatchback olarak geliştirildi. Modelin dingil mesafesi ise 2.650 mm olarak açıklandı. Tasarımda kapalı ön panjur, damla şeklindeki farlar ve 16 inç jantlar dikkat çekiyor.

Bagaj hacmi 375 litre olan otomobilde ayrıca 70 litrelik ön bagaj bulunuyor. İç mekânda ise 14,6 inçlik merkezi dokunmatik ekran yer alıyor.

Geely E2, arka aksta konumlandırılan 85 kW (114 beygir) gücünde tek elektrik motoruyla geliyor. Bu motor, 39,4 kWh kapasiteli batarya paketiyle birlikte WLTP ölçümlerine göre 317 kilometre menzil sunuyor. Model, 0'dan 100 km/s hıza 10,2 saniyede ulaşıyor.

Geely, Avrupa'da satışa sunulacak E2'nin nihai teknik özelliklerinin modelin pazara çıkış tarihine yakın bir dönemde açıklanacağını belirtti.

Öte yandan aynı otomobilin Birleşik Krallık'ta Geely EX2 adıyla 2026 Ağustos ayının sonunda satışa sunulacağı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası