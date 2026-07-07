Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirilen denetimlerde ortaya çıkan bir gerçek ‘Pes’ dedirtti. Bursa'dan Antalya'ya karton koliler ile 700 civciv gönderildiği tespit edildi. 700 civcive el konulurken, taşıma yapan otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Zabıta ekiplerinin Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleştirdiği bir denetimde Bursa'dan otobüsle gönderilen ve mevzuata aykırı şekilde taşındığı belirlenen 700 adet civciv tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda civcivlere el konuldu.

Tam 700 tane, hepsi kolide! Bursa’dan Antalya’ya otobüsle civciv göndermişler

Orijin bilgileri belirsiz olan civcivler, kuş gribi gibi salgın hastalık risklerine karşı Kepez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi.

Tam 700 tane, hepsi kolide! Bursa’dan Antalya’ya otobüsle civciv göndermişler

OTOBÜS FİRMASINA CEZA

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu çerçevesinde taşıyıcı otobüs firmasına cezai işlem uygulandı.

Tam 700 tane, hepsi kolide! Bursa’dan Antalya’ya otobüsle civciv göndermişler

TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NE BİLDİRİLDİ

Büyükşehir Belediyesi Terminal Zabıta Amiri Mustafa Kaya, "Sabah saatlerinde terminalde gerçekleştirdiğimiz denetimlerde, kolilerin içinde hindi ve tavuk civcivi ele geçirildi. Bunun üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bilgi verdik" dedi.

Tam 700 tane, hepsi kolide! Bursa’dan Antalya’ya otobüsle civciv göndermişler

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