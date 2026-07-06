Tan Taşçı'dan yeniden test örneği alındı! Uyuşturucu soruşturmasında yeni gelişme
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce Bodrum'da gözaltına alındıktan sonra test örneği veren şarkıcı Tan Taşçı'dan, ilk numunenin yetersiz bulunması üzerine İstanbul'da yeniden örnek alındığı öğrenildi.
- Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam etmektedir.
- Şarkıcı Tan Taşçı, daha önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından biyolojik örnek verip serbest bırakılmıştı.
- İlk alınan numunenin inceleme için yeterli olmadığı tespit edildi.
- Bu nedenle Tan Taşçı'dan İstanbul'da yeniden test örneği alındı.
- İlk örnekte saç uzunluğunun yeterli numune alınmasına elverişli olmaması nedeniyle testin tekrarlanmasına karar verildiği belirtildi.
- Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam etmekte olup, laboratuvar incelemelerinin ardından yeni gelişmelerin netlik kazanması beklenmektedir.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda geniş yankı uyandıran ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında daha önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alınan şarkıcı Tan Taşçı, ifadesinin ardından biyolojik örnek vermiş ve serbest bırakılmıştı.
YENİDEN ÖRNEK ALINDI
Burak Doğan'ın haberine göre, ilk alınan numunenin inceleme için yeterli olmadığı tespit edildi. Bu nedenle Taşçı'dan İstanbul'da yeniden test örneği alındı. İlk örnekte saç uzunluğunun yeterli numune alınmasına elverişli olmaması nedeniyle testin tekrarlanmasına karar verildiği belirtildi.
Gözaltı kararı sonrası şarkıcı Tan Taşçı’dan ilk açıklama
NE OLMUŞTU?
Şarkıcı Tan Taşçı, mayıs ayının sonunda düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında yer almıştı. Aynı soruşturma kapsamında çok sayıda sanatçı ve kamuoyunun yakından tanıdığı isim hakkında da işlem yapılmış, şüphelilerden alınan biyolojik örnekler incelemeye gönderilmişti.
Soruşturmaya ilişkin adli süreç devam ederken, alınan numunelerin laboratuvar incelemelerinin ardından dosyaya ilişkin yeni gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.