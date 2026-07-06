A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki 6. ve son maçında İsviçre'yi konuk etti. Millilerimiz, İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek 6'da 6 yaptı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki son karşılaşmasında sahasında ağırladığı İsviçre'yi 95-72 mağlup ederek grup etabını namağlup tamamladı.

Bu sonuçla birlikte ay-yıldızlılar, C Grubu'nda oynadığı 6 maçın tamamını kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Milli takım, ikinci turda D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile hem iç sahada hem de deplasmanda ikişer kez karşı karşıya gelecek.

Kusursuz seri! 12 Dev Adam 6'da 6 yaptı

Eleme sistemine göre, takımların ilk turda elde ettiği galibiyetler ve topladıkları puanlar ikinci tura taşınacak. İkinci tur gruplarında ilk üç sırayı alan ekipler ise 2027 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

FIBA 2027 Dünya Kupası, 27 Ağustos – 12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek.

Kusursuz seri! 12 Dev Adam 6'da 6 yaptı



Türkiye: Cedi Osman 15, Şehmus Hazer 10, Malachi Flynn 8, Adem Bona 15, Alperen Şengün 17, Sertaç Şanlı, Furkan Korkmaz 6, Erkan Yılmaz 3, Kenan Sipahi 3, Ömer Yurtseven 18, Berk Uğurlu, Yiğitcan Saybir



İsviçre: Boris Mbala 3, Shumacher 23, Niko Rocak 11, Selim Fofana 2, Killian Martin 2, Toni Rocak 12, Lucas Maniema 4, Yuri Solca 5, Noe Anabir 3, Dimitri Clerc 2, Luca Schaller 5



1. Periyot: 12-19

Devre: 47-41

3. Periyot: 76-52

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