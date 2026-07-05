Hükümet sinema sektörüne yönelik desteklerinin artırılması ve sürdürülebilir kaynak yapısına kavuşturulması için önemli bir adım atıyor. Meclis’e sunulan kanun teklifi ile dijital platformların ve ücretli televizyon yayıncılarının yıllık net satış gelirlerinin yüzde 2’si oranında kesinti yapılarak, sinema sektörüne aktarılacak. Bu kapsamda yapılacak kesintilerden yıllık 417 milyon lira ilave bir kaynağın sinema sektörüne aktarılması öngörülüyor. Bu suretle nitelikli yapımlara daha fazla kaynak aktarılması ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası görünürlüğünün, sürekliliğinin, gösterim sayılarının ve kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Türkiye’de artan ekonomik maliyetler, dijital yayın platformlarının yaygınlaşması ve ev sinema sistemlerinin gelişmesi nedeniyle zor durumda bulunan sinema sektörü için yeni destek mekanizmaları devreye alınıyor.

AK Parti tarafından Meclis’e sunulan kanun teklifi ile sinema sektörünün gelişiminin ve rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak uzun vadeli, etkin ve sürdürülebilir bir destekleme mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda dijital platformların ve ücretli televizyon yayıncılarının yıllık net satış gelirlerinin yüzde 2’si oranında kesinti yapılarak, sinema sektörüne aktarılacak. Yapılacak kesintilerden yıllık 417 milyon lira ilave bir kaynağın sinema sektörüne aktarılması öngörülüyor. Bu suretle nitelikli yapımlara daha fazla kaynak aktarılması ve Türk sinemasının ulusal ve uluslararası görünürlüğünün, sürekliliğinin, gösterim sayılarının ve kalitelerinin artırılması hedefleniyor.



İZLEYİCİ SAYISI DÜŞÜYOR

Öte yandan, Türkiye’de sinema izleyici sayısı hem ekonomik koşullar hem de dijital platformların yaygınlaşması nedeniyle her geçen yıl düşüyor. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 68 milyon 500 bin olan izleyici sayısı 2021 yılında pandeminin de etkisiyle 12 milyon 418 bin kişiye düşerek adeta dip yaptı. Takip eden yıllarda 31-32 milyon izleyici sayısına ulaşılmasına rağmen, 2025 yılında 27 milyon 657 bine düştü.

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