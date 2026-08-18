Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, kent merkezinde bıçaklı saldırıya uğradı. Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hastaneye kaldırılan Meriç’in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı. Saldırganın ise eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş olduğu belirtildi. İşte detaylar...

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, eski CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç

MELİH MERİÇ'İN SON DURUMU BELLİ OLDU

Özgür Özel'le birlikte Yeni Parti'ye geçtiği belirtilen Seydi Ahmet Keleş'in gerçekleştirdiği saldırının ardından Melih Meriç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden ilk görüntüler

SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANDI

Gaziantep Valisi Kemal Çeber olayın ardından açıklamada bulundu. Saldırıda yaralanan Meriç’in sağlık durumuna ilişkin ameliyatının tamamlandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Çeber, ameliyatın tamamlandığını ve sürecin yakından takip edildiğini aktardı.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklandı! Saldırgan eski CHP'li çıktı

Vali, olayın Meriç’in vatandaşlarla bir araya geldiği sırada yaşandığını belirterek, “Yaklaşık bir buçuk saat önce vekilimiz yine şehrimizin sokaklarındayken, vatandaşlarla beraberken yanına yaklaşan bir şahısla önce sohbet etmiş. Ardından sohbet tartışmaya dönüşmüş ve şahıs vekilimizi bıçaklamış.” dedi.

Saldırı anı

SALDIRGANIN SUÇ DOSYASI KABARIK

Saldırganın kimliğinin tespit edildiğini aktaran Çeber, şüphelinin siyasi partilerden birinin eski Oğuzeli ilçe başkanı olduğunu ve henüz yakalanmadığını belirtti. Emniyet ekiplerinin şahsın kaçtığı güzergahı belirlediğini ve yakalanması için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Vali, şüphelinin 27 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirterek, “Bindiği araçtan indiği ve ardından kullandığı güzergah tespit edildi. Ekiplerimiz tüm teknik ve fiziki imkanları kullanarak kısa sürede kendisini yakalayacaktır.” dedi.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber

“KORKTUĞUMUZ SENARYOLAR GERÇEKLEŞMEDİ”

Meriç’in hızlı şekilde hastaneye ulaştırıldığını ve ameliyata alındığını belirten Çeber, operasyon sırasında endişe edilen bazı durumların gerçekleşmediğini söyledi. Meriç’in bağırsaklarında yaralanma bulunduğu, tedavinin ardından durumunun toparlandığı öğrenildi.

BAŞHEKİM: DURUMU STABİL

Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan da Meriç’in sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Uluşan, Meriç’in durumunun stabil olduğunu belirterek, ameliyatın önemli bölümünün tamamlandığını söyledi. Bağırsak yaralanmasının onarıldığını aktaran Uluşan, Meriç’in tansiyon ve diğer yaşamsal bulgularının şu an için stabil olduğunu ifade etti. Başhekim Uluşan, son kontrollerin yapıldığını ve ameliyatın kapatma aşamasına gelindiğini bildirdi.

ÖZGÜR ÖZEL: ALÇAK SALDIRIYI LANETLİYORUM

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Özel, saldırıyı lanetlerken Meriç’in ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özel, “Gaziantep Milletvekilimiz, kıymetli yol arkadaşım Melih Meriç’e yönelik alçak saldırıyı lanetliyorum” ifadelerini kullandı. Meriç’in sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Özel, “Milletvekilimizin ameliyatının başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu memnuniyetle öğrendim” dedi.

"ŞİDDETİN GÖLGESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Siyasette şiddet, tehdit ve zorbalığa yer olmadığını vurgulayan Özel, “Siyasetin üzerine şiddetin, tehdidin ve zorbalığın gölgesinin düşmesini asla kabul etmiyor, sorumluların bir an önce cezalandırılmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Özel, Meriç’in en kısa sürede sağlığına kavuşarak görevine dönmesi temennisinde bulundu.

Yeni Partili vekilin saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

BAKAN GÜRLEK: SALDIRI AYDINLATILACAK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırının ardından açıklama yaptı. Gürlek, saldırıyı sert sözlerle kınayarak tedavisi devam eden Meriç’e acil şifalar, ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti. Saldırının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını belirten Gürlek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklandı! Saldırgan eski CHP'li çıktı

Gürlek, saldırının nedeni veya kaynağı ne olursa olsun şiddetin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Adli makamların olayın tüm boyutlarını aydınlatmak ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesini sağlamak için gerekli çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: SÜRECİ TİTİZLİKLE TAKİP EDİYORUZ

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Sayın Melih Meriç’e karşı düzenlenen bıçaklı saldırı hepimizi derinden üzmüştür. Bir milletvekiline yönelik böylesine çirkin bir saldırı asla kabul edilemez. Ülkemizde huzur ve güven ortamını hedef alan her türlü şiddetin karşısında olmaya devam edeceğiz. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için gerekli çalışmalar sürdürülmekte olup süreci titizlikle takip ediyoruz. Sayın Melih Meriç’e, ailesine ve Yeni Parti mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in bıçaklı saldırıya uğramadan yaklaşık bir saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklandı! Saldırgan eski CHP'li çıktı

Meriç, Gazikent Mahallesi Muhtarı Mustafa Bişkin ile bir araya geldi. Ziyaret sırasında mahallenin ihtiyaçları ile vatandaşların talep ve beklentilerini dinlediğini belirten Meriç, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Gazikent Mahallesi Muhtarımız Mustafa Bişkin’i ve mahalle sakinlerimizi ziyaret ederek, mahallenin ihtiyaçlarını, hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini konuştuk. Sokağın gündemini doğrudan yaşayanlardan dinlemek, sorunları yerinde görmek ve çözüm bekleyen başlıkları not etmek bizim için kıymetli. Nazik ev sahipliği ve içten sohbetleri için Muhtarımız Mustafa Bişkin’e ve tüm mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum.”

Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç bıçaklandı! Saldırgan eski CHP'li çıktı

TBMM BAŞKANI: SALDIRIYI KINIYORUM

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'e bıçaklı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Saldırıyı kınadığını belirten Kurtulmuş, Meriç'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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