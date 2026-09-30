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Kültür - Sanat

Rami Kütüphanesinde özel sergi: Kazaskerin sanat mirası gözler önünde

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Rami Kütüphanesinde özel sergi: Kazaskerin sanat mirası gözler önünde
Başlık ResmiRami Kütüphanesinde özel sergi: Kazaskerin sanat mirası gözler önünde

"Ayasofya Hattatı" Kazasker Mustafa İzzet Efendi, vefatının 150. yılında eserlerinden oluşan özel sergiyle Rami Kütüphanesi’nde anılıyor.

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|
Murat Öztekin
MURAT ÖZTEKİN

“Ayasofya Hattatı” olarak anılan Osmanlının büyük hat sanatçısı Kazasker Mustafa İzzet Efendi, özel bir sergiyle yâd ediliyor…

“Vefatının 150. Senesinde Hattın Efendisi: Kazasker Mustafa İzzet Efendi” adlı sergi, Rami Kütüphanesinde sanatseverlerle buluşuyor. Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (TÜYEK) tarafından düzenlenen sergide büyük sanatçının farklı koleksiyonlarda yer alan eserleri bir araya geliyor.

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Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin elinden çıkmış Mushaf-ı şerifler, dua mecmuaları ve murakka albümleri en fazla dikkati çeken eserler oluyor.

Mimaride ve saray sanatında çığır açan büyük boy celî sülüs hat levhaları ve hilyeler de sergide yer alıyor. Öte yandan Kazasker’in yetiştirdiği duayen talebelerine ait seçkin hat örnekleri de görülebiliyor. Sergi, iki ay boyunca haftanın her günü Rami Kütüphanesindeki TÜYEK Sergi Salonu’nda ziyaret edilebilecek.

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