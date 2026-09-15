Tuzlu Kahve Gökhan karakteri ve oynayacak oyuncu merak ediliyor. Star TV'nin yeni dizisinde henüz ekranda görünmemesine rağmen adı sık sık geçen Gökhan karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. "Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor" araştırmaları sürerken Candan'ın uzun süredir yurt dışında bulunan eşinin hikayedeki yeri de merak ediliyor.

Aydınoğlu ailesinin en büyük oğlu olarak hikayede yer alan Gökhan, dizinin ilk bölümlerinde ekranda görünmeden merak uyandıran karakterlerden biri oldu. Candan'ın eşi, Mehmet ile Murat'ın ağabeyi olan karakterin uzun süredir yurt dışında bulunması, ilerleyen bölümlerde diziye dahil olup olmayacağına yönelik beklentiyi artırdı.

TUZLU KAHVE GÖKHAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Tuzlu Kahve'de Gökhan, Aydınoğlu ailesinin en büyük oğlu olarak hikayede yer alıyor. Murat ve Mehmet'in ağabeyi olan Gökhan aynı zamanda Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan'ın eşi. Dizide aktarılan bilgilere göre Gökhan uzun süredir yurt dışında bulunuyor ve aile şirketinin işleriyle ilgileniyor.

Gökhan karakterini canlandıracak oyuncunun kim olduğu ise resmi olarak açıklanmadı. Gökhan'ın ilerleyen bölümlerde hikayeye dahil olup olmayacağı da henüz açıklanmadı.

Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

TUZLU KAHVE CANDAN'IN KOCASI GÖKHAN KİMDİR?

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan'ın kocası Gökhan Aydınoğlu. Hikayede Gökhan'ın başlangıçta iki haftalığına Afrika'ya gittiği ancak aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmediği anlatılıyor.

Gökhan aynı zamanda Aydınoğlu kardeşlerin en büyüğü. Bu nedenle karakterin ilerleyen bölümlerde Türkiye'ye dönmesi halinde hem Candan'la ilişkisinde hem de Aydınoğlu ailesinin kendi içindeki dengelerde yeni gelişmeler yaşanabileceği düşünülüyor. Ancak Gökhan'ın hangi bölümde geleceği ya da karakteri oynayacak ismin belirlenip belirlenmediği konusunda yapım ekibinden resmi bir duyuru yapılmadı.

Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor.

Dizide Eda Ece Derin'i, Buğra Gülsoy Mehmet'i, Binnur Kaya Hatun'u, Şevval Sam Candan'ı ve Sarp Apak Murat'ı canlandırıyor. Nebahat Çehre Feryal, Yasemin Ergene Elit, Ceren Moray Aybüke, Enis Arıkan Taylan, Cengiz Bozkurt Ünver, Nevra Serezli Sitare ve Settar Tanrıöğen ise Osman karakteriyle kadroda yer alıyor.

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