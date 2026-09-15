Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

Tuzlu Kahve Gökhan karakteri ve oynayacak oyuncu merak ediliyor. Star TV'nin yeni dizisinde henüz ekranda görünmemesine rağmen adı sık sık geçen Gökhan karakteri izleyicilerin dikkatini çekti. "Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor" araştırmaları sürerken Candan'ın uzun süredir yurt dışında bulunan eşinin hikayedeki yeri de merak ediliyor.

Kaydet
a- | +A

Aydınoğlu ailesinin en büyük oğlu olarak hikayede yer alan Gökhan, dizinin ilk bölümlerinde ekranda görünmeden merak uyandıran karakterlerden biri oldu. Candan'ın eşi, Mehmet ile Murat'ın ağabeyi olan karakterin uzun süredir yurt dışında bulunması, ilerleyen bölümlerde diziye dahil olup olmayacağına yönelik beklentiyi artırdı.

TUZLU KAHVE GÖKHAN KİM, GERÇEK ADI NE?

Tuzlu Kahve'de Gökhan, Aydınoğlu ailesinin en büyük oğlu olarak hikayede yer alıyor. Murat ve Mehmet'in ağabeyi olan Gökhan aynı zamanda Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan'ın eşi. Dizide aktarılan bilgilere göre Gökhan uzun süredir yurt dışında bulunuyor ve aile şirketinin işleriyle ilgileniyor.

Gökhan karakterini canlandıracak oyuncunun kim olduğu ise resmi olarak açıklanmadı. Gökhan'ın ilerleyen bölümlerde hikayeye dahil olup olmayacağı da henüz açıklanmadı.

Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?
Başlık ResmiTuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

TUZLU KAHVE CANDAN'IN KOCASI GÖKHAN KİMDİR?

Şevval Sam'ın hayat verdiği Candan'ın kocası Gökhan Aydınoğlu. Hikayede Gökhan'ın başlangıçta iki haftalığına Afrika'ya gittiği ancak aradan yaklaşık iki yıl geçmesine rağmen Türkiye'ye dönmediği anlatılıyor.

Gökhan aynı zamanda Aydınoğlu kardeşlerin en büyüğü. Bu nedenle karakterin ilerleyen bölümlerde Türkiye'ye dönmesi halinde hem Candan'la ilişkisinde hem de Aydınoğlu ailesinin kendi içindeki dengelerde yeni gelişmeler yaşanabileceği düşünülüyor. Ancak Gökhan'ın hangi bölümde geleceği ya da karakteri oynayacak ismin belirlenip belirlenmediği konusunda yapım ekibinden resmi bir duyuru yapılmadı.

Tuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?
Başlık ResmiTuzlu Kahve Gökhan kim, gerçek adı ne, hangi oyuncu oynuyor?

TUZLU KAHVE OYUNCULARI

Tuzlu Kahve'nin oyuncu kadrosunda Nebahat Çehre, Eda Ece, Buğra Gülsoy, Binnur Kaya, Şevval Sam, Yasemin Ergene, Ceren Moray, Enis Arıkan, Sarp Apak, Hatice Aslan, Nergis Kumbasar, Melis Fis, İrem Kahyaoğlu, Nazlı Tosunoğlu, Nazlı Senem Ünal, Elit Andaç Çam, Şeyla Halis, Gökçe Özyol, Cengiz Bozkurt, Nevra Serezli ve Settar Tanrıöğen gibi isimler bulunuyor.

Dizide Eda Ece Derin'i, Buğra Gülsoy Mehmet'i, Binnur Kaya Hatun'u, Şevval Sam Candan'ı ve Sarp Apak Murat'ı canlandırıyor. Nebahat Çehre Feryal, Yasemin Ergene Elit, Ceren Moray Aybüke, Enis Arıkan Taylan, Cengiz Bozkurt Ünver, Nevra Serezli Sitare ve Settar Tanrıöğen ise Osman karakteriyle kadroda yer alıyor.

İLGİLİ HABERLER
Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri
HABERLER
Haysiyet dizisi nerede çekiliyor? Haysiyet çekim yerleri
Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri
HABERLER
Tuzlu Kahve Hakan kim? Mehmet Korhan Fırat oynadığı diziler ve kariyeri
Editör : İREM ÖZCAN
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK Mİ?
Kritik süreç başladı! Gözler bu kararda
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
DERS ZİLİ ÇALDI AMA...
'1. sınıf öğrencileri eğitime başlayamadı' iddiası
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI
'BU BİR İLETİŞİM KAZASI"
AK Partili vekilin koruma talebine ilişkin soruya cevap
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
ALMANYA’DAN TÜRKİYE İTİRAFI!
Riyad'ın Ankara hesabı gündem oldu
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
İHTİŞAM RAPORDA ÇÖKTÜ
97 parçanın yalnızca 19’u altın çıktı
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
AB'DEN YENİ HAMLE SİNYALİ
"Daha büyük bir bedel ödetmeliyiz"
"ALLAH'A NASIL HESAP VERİRİM?"
Engelli gençle duygulandıran sohbet
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
BİR GÜNDE 2 BİN 477 GÖZALTI!
Okulların açıldığı ilk gün suç örgütlerine sert kıskaç
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
YENİ PARTİLİ VEKİLE YALANLAMA
"Türkiye 100 milyon dolar tazminat ödeyecek" demişti!
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
TRABZONSPOR'DA ALMAN EKOLÜ
Anlaşma tamam, yeni teknik adam imzaya geliyor
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
RAYLAR BULUTLARA UZANIYOR!
İki ülkeyi birbirine bağlamak için tasarlandı
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
'ADAMIZI KUŞATIYORLAR'
Atina Meis üzerinden yine Türkiye'yi hedef aldı!
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
'BEŞİKTAŞ AÇIK ARA FAVORİ'
Fransızlar, Marsilya maçını böyle değerlendirdi
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
EZBER BOZAN TEKNOLOJİ!
Volkswagen dünyada bir ilki başardı
"GÖSTERİŞ MERAKLISIYDI"
İfadesi "Vanlı Kara Haydar"ı zora sokacak!
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
LİSTEDE TÜRKİYE DE VAR
Revolut'u sahte e-postayla kandırdılar!
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Trump'tan Carney'e olay hediye! Beyaz Saray'ın altın anahtarını verdi: Belki seni vururlar
Trump'tan Carney'e olay hediye! "Belki seni vururlar" dedi
Kaydet
Pusula Portföy'den kritik açıklama! Bazı yatırım fonlarında temerrüt oluştu
Pusula Portföy'den kritik açıklama
Kaydet
Rusya'dan Avrupa'ya tek cümlelik gözdağı:
Rusya'dan Avrupa'ya tek cümlelik gözdağı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.