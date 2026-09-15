Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Kurtlar Vadisi'nde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifade vermesi, dizinin gerçek olaylarla benzerlik gösteren senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Dizinin oyuncularından Adnan Biricik’in “Bir hafta sonra aynı şey olurdu” sözleri ile Osman Sınav’ın yıllar önce aktardığı “Bir hafta sonrasının haberleri için Kurtlar Vadisi’ni seyredin” ifadesi yeniden konuşulmaya başlandı.

Özetle
Kaydet
a- | +A

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasının ardından Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki benzerlik ve zamanlama da incelenirken, dizi ekibinin geçmiş yıllardaki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı
Başlık ResmiKurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından soruşturma yeniden başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Senaristlere, dizide kullanılan bazı karakterler ve olayların gerçek hayattaki gelişmelerle benzerliğiyle ilgili sorular yöneltildi.

Raci Şaşmaz’ın ifadesinde, dizinin herhangi bir devlet kurumu, legal ya da illegal yapıdan özel bilgi veya belge almadığını söylediği, senaryoların açık kaynaklar ve güncel gelişmeler üzerinden hazırlandığını belirttiği aktarıldı.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı
Başlık ResmiKurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ DE DOSYADA

Soruşturmada gündeme gelen konulardan biri de dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun 10 Kasım 2011’de yayımlanan bölümünde eski istihbaratçı olarak kurgulanan Kaşifoğlu karakterinin tehdit edildiği sahneler ekrana geldi.

Kaşif Kozinoğlu ise 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü bölüm ise Kozinoğlu’nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011’de yayımlandı.

Savcılık tarafından dizi senaryosunun hazırlanma süreci ve karakterin oluşturulmasına ilişkin bilgilerin de sorulduğu belirtildi.

Adnan Biricik
Başlık ResmiAdnan Biricik

ADNAN BİRİCİK’İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi senaristlerine uzanmasının ardından dizide Nizamettin Güvenç karakterini canlandıran Adnan Biricik’in 2022 yılında yaptığı açıklama da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Biricik, Kurtlar Vadisi dönemini anlattığı röportajında dizide ele alınan bazı konuların kısa süre sonra Türkiye gündeminde karşılarına çıktığını söyledi.

Biricik, yaşadıkları durumu anlatırken, “Dizide biz bir şey yapardık, bir şey anlatırdık; bir hafta sonra aynı şey olurdu memlekette” ifadelerini kullandı.

Osman Sınav
Başlık ResmiOsman Sınav

OSMAN SINAV’A “GİZLİ BELGE” SORUSU SORULMUŞTU

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’a da 2019 yılında CNN Türk’te yayımlanan “40” programında dizinin gerçek olayları önceden işlemesiyle ilgili soru yöneltilmişti.

Sınav’a, dizinin hazırlanması sırasında gizli belgelerden yararlanılıp yararlanılmadığı soruldu.

Osman Sınav bu iddiayı reddederek senaryolar hazırlanırken Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Sınav, farklı haberlerin bir araya getirilerek gelecekte yaşanabilecek gelişmelerle ilgili öngörü oluşturulabileceğini belirtti.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı
Başlık ResmiKurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

“BİR HAFTA SONRASININ HABERLERİ İÇİN KURTLAR VADİSİ”

Osman Sınav aynı programda Kurtlar Vadisi hakkında daha önce yazılmış bir köşe yazısını da hatırlattı.

Sınav, yazıda şu ifadeye yer verildiğini aktardı:

“Bugünün haberlerini izlemek için ana haber bültenlerini, bir hafta sonrasının haberlerini izlemek için Kurtlar Vadisi’ni seyredin.”

Sınav, söz konusu yazıyı kaleme alan kişiyle ilgili ise “sanıyorum Yüksel” ifadesini kullandı.

Sınav’ın sözünü ettiği kişinin televizyon yazarı Yüksel Aytuğ olduğu değerlendirilirken, Aytuğ’un 2009 yılında yayımlanan yazılarında da Kurtlar Vadisi için benzer ifadeler kullandığı görüldü.

Aytuğ, dizinin “bugünün değil, yarının haberlerini” verdiğini yazmıştı.

BİRAND DA AYNI KONUYU SORMUŞTU

Kurtlar Vadisi ekibi daha önce Mehmet Ali Birand’ın sunduğu “32. Gün” programında da benzer sorularla karşılaşmıştı.

Programda Birand, dizide işlenen bazı olayların daha sonra gerçek hayatta yaşanmasına dikkat çekerek ekibe “Müneccim misiniz?” diye sormuştu.

Dizinin senaristleri ise o dönemde de senaryoların Türkiye ve dünyadaki gelişmeler takip edilerek hazırlandığını, herhangi bir gizli kaynaktan bilgi alınmadığını ifade etmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadelerine başvurulması, dizideki bazı olayların gerçek gelişmelerle benzerliğini yeniden gündeme taşıdı.

Senaristler ise hem geçmişteki açıklamalarında hem de son ifadelerinde senaryoların açık kaynaklar, güncel gelişmeler ve siyasi analizler üzerinden hazırlandığını savundu.

BAKMADAN GEÇME
Savcılıkta Kurtlar Vadisi
GÜNDEM

Savcılıkta Kurtlar Vadisi'nin senaristlerine Kaşif Kozinoğlu sorusu! İşte verdikleri cevap
Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
FİYAT OYUNU DEŞİFRE OLDU
Ölüler adına bile milyonluk fatura kesmişler
"BİR HAFTA SONRA OLURDU"
Kurtlar Vadisi tartışması yıllar sonra yeniden açıldı
"ÖĞRETMEN AYIRT EDİLEMİYOR"
Bakan Tekin değişikliğin nedenlerini sıraladı
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
PİLOT KIYAFETİ İLE KAÇTI
İstanbul Havalimanı'nda nefes kesen operasyon
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ
Büşra bebek nerede? Annenin sözleri seyri değiştirdi
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EL BİRLİĞİ’ Mİ?
İşte 400 bin TL finansman için artılar ve eksiler
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
ALMANLAR SEBEBİNİ DUYURDU
G.Saray'ın yıldızına Klopp'tan kötü haber
KÂR PAYINDA SON DURUM!
KÂR PAYINDA SON DURUM!
1 milyon TL’nin getirisi yükseldi
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
'GEREĞİNİ YAPMANIZ LAZIM'
Fenerbahçe ve İsmail Kartal sözleri gündem oldu
"BENİMLE MEZARA GİDECEK"
Raci Şaşmaz’dan yıllar sonra gelen Osman Sınav ifadesi
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
YILLAR ÖNCE YARDIM İSTEMİŞ!
"Liseli kızın başına silah dayayıp taciz etti"
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
KAHRAMANMARAŞ'TA BURUK GÜN!
"Hayat devam ediyor ama biz eksiğiz"
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
DEHŞETE DÜŞÜREN OLAY
Baba asılı, iki çocuğu yatağında ölü bulundu
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
'FENERBAHÇE’Yİ REDDETTİM'
Trabzonspor’un eski yıldızı, Türkiye Gazetesi’ne konuştu
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
'FİYAT ZİNCİRİ'NE OPERASYON
41 büyük dağıtıcı firma mercek altında
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
OLAY PAF TAKIM İDDİASI
"100 tane Fenerbahçe forması hediye edeceğim"
"GEL SENİ CAMDAN ATACAĞIM"
Güllü'nün ölüm gecesine dair yeni ses kaydı...
KİRALAR YARI FİYATINDA!
KİRALAR YARI FİYATINDA!
Kiralık sosyal konutlar görüntülendi
"ÇİP GELİŞTİRİYOR AMA..."
Ünlü CEO'ya sürpriz telefon: Salonu kahkahaya boğdu
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
'BURUNSUZ ADAM' YAKALANDI
Polis durdurdu, aracındaki sır ortaya çıktı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
2 milyar 186 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatırıldı
Kaydet
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi maçların tarihleri açıklandı
Süper Lig'in ilk yarısındaki derbi tarihleri
Kaydet
Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.