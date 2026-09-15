Kurtlar Vadisi'nde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yeniden açılan soruşturmada Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifade vermesi, dizinin gerçek olaylarla benzerlik gösteren senaryolarını yeniden gündeme taşıdı. Dizinin oyuncularından Adnan Biricik’in “Bir hafta sonra aynı şey olurdu” sözleri ile Osman Sınav’ın yıllar önce aktardığı “Bir hafta sonrasının haberleri için Kurtlar Vadisi’ni seyredin” ifadesi yeniden konuşulmaya başlandı.

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun 2011 yılında Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmanın yeniden açılmasının ardından Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın ifadelerine başvuruldu. Soruşturma kapsamında dizide yer alan “Kazım Kaşifoğlu” karakteri ile Kozinoğlu’nun ölümü arasındaki benzerlik ve zamanlama da incelenirken, dizi ekibinin geçmiş yıllardaki açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

SENARİSTLER İFADE VERDİ

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin daha önce verilen takipsizlik kararının kaldırılmasının ardından soruşturma yeniden başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi’nin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Silivri Adliyesi’nde “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade verdi.

Senaristlere, dizide kullanılan bazı karakterler ve olayların gerçek hayattaki gelişmelerle benzerliğiyle ilgili sorular yöneltildi.

Raci Şaşmaz’ın ifadesinde, dizinin herhangi bir devlet kurumu, legal ya da illegal yapıdan özel bilgi veya belge almadığını söylediği, senaryoların açık kaynaklar ve güncel gelişmeler üzerinden hazırlandığını belirttiği aktarıldı.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

KAŞİFOĞLU KARAKTERİ DE DOSYADA

Soruşturmada gündeme gelen konulardan biri de dizideki “Kazım Kaşifoğlu” karakteri oldu.

Kurtlar Vadisi Pusu’nun 10 Kasım 2011’de yayımlanan bölümünde eski istihbaratçı olarak kurgulanan Kaşifoğlu karakterinin tehdit edildiği sahneler ekrana geldi.

Kaşif Kozinoğlu ise 12 Kasım 2011’de Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybetti.

Kaşifoğlu karakterinin öldürüldüğü bölüm ise Kozinoğlu’nun ölümünden sonra, 8 Aralık 2011’de yayımlandı.

Savcılık tarafından dizi senaryosunun hazırlanma süreci ve karakterin oluşturulmasına ilişkin bilgilerin de sorulduğu belirtildi.

Adnan Biricik

ADNAN BİRİCİK’İN SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Soruşturmanın Kurtlar Vadisi senaristlerine uzanmasının ardından dizide Nizamettin Güvenç karakterini canlandıran Adnan Biricik’in 2022 yılında yaptığı açıklama da sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

Biricik, Kurtlar Vadisi dönemini anlattığı röportajında dizide ele alınan bazı konuların kısa süre sonra Türkiye gündeminde karşılarına çıktığını söyledi.

Biricik, yaşadıkları durumu anlatırken, “Dizide biz bir şey yapardık, bir şey anlatırdık; bir hafta sonra aynı şey olurdu memlekette” ifadelerini kullandı.

Osman Sınav

OSMAN SINAV’A “GİZLİ BELGE” SORUSU SORULMUŞTU

Kurtlar Vadisi’nin yapımcısı ve yönetmeni Osman Sınav’a da 2019 yılında CNN Türk’te yayımlanan “40” programında dizinin gerçek olayları önceden işlemesiyle ilgili soru yöneltilmişti.

Sınav’a, dizinin hazırlanması sırasında gizli belgelerden yararlanılıp yararlanılmadığı soruldu.

Osman Sınav bu iddiayı reddederek senaryolar hazırlanırken Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi.

Sınav, farklı haberlerin bir araya getirilerek gelecekte yaşanabilecek gelişmelerle ilgili öngörü oluşturulabileceğini belirtti.

Kurtlar Vadisinde “bir hafta sonrası” tartışması! Kaşif Kozinoğlu soruşturması eski sözleri yeniden gündeme taşıdı

“BİR HAFTA SONRASININ HABERLERİ İÇİN KURTLAR VADİSİ”

Osman Sınav aynı programda Kurtlar Vadisi hakkında daha önce yazılmış bir köşe yazısını da hatırlattı.

Sınav, yazıda şu ifadeye yer verildiğini aktardı:

“Bugünün haberlerini izlemek için ana haber bültenlerini, bir hafta sonrasının haberlerini izlemek için Kurtlar Vadisi’ni seyredin.”

Sınav, söz konusu yazıyı kaleme alan kişiyle ilgili ise “sanıyorum Yüksel” ifadesini kullandı.

Sınav’ın sözünü ettiği kişinin televizyon yazarı Yüksel Aytuğ olduğu değerlendirilirken, Aytuğ’un 2009 yılında yayımlanan yazılarında da Kurtlar Vadisi için benzer ifadeler kullandığı görüldü.

Aytuğ, dizinin “bugünün değil, yarının haberlerini” verdiğini yazmıştı.

BİRAND DA AYNI KONUYU SORMUŞTU

Kurtlar Vadisi ekibi daha önce Mehmet Ali Birand’ın sunduğu “32. Gün” programında da benzer sorularla karşılaşmıştı.

Programda Birand, dizide işlenen bazı olayların daha sonra gerçek hayatta yaşanmasına dikkat çekerek ekibe “Müneccim misiniz?” diye sormuştu.

Dizinin senaristleri ise o dönemde de senaryoların Türkiye ve dünyadaki gelişmeler takip edilerek hazırlandığını, herhangi bir gizli kaynaktan bilgi alınmadığını ifade etmişti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturma devam ederken Kurtlar Vadisi senaristlerinin ifadelerine başvurulması, dizideki bazı olayların gerçek gelişmelerle benzerliğini yeniden gündeme taşıdı.

Senaristler ise hem geçmişteki açıklamalarında hem de son ifadelerinde senaryoların açık kaynaklar, güncel gelişmeler ve siyasi analizler üzerinden hazırlandığını savundu.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası