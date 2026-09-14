Türk yolcuları da ilgilendiriyor! 9 Avrupa ülkesinden sınır kontrolü kararı

TÜRK YOLCULARI NE BEKLİYOR?

Yeni sistem kapsamında Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan AB dışı ülke vatandaşlarının pasaport bilgilerinin yanı sıra parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verileri elektronik olarak kaydediliyor.

Bu nedenle Türkiye'den Fransa, Yunanistan, İtalya, Almanya ve diğer Schengen ülkelerine seyahat eden vatandaşlar, kullandıkları havalimanı veya sınır kapısına bağlı olarak EES kontrolüyle karşılaşabiliyor.

Sistemin özellikle ilk kayıt sırasında sınır kontrol süresini uzatabilmesi, yoğun havalimanlarında kuyruk endişesini de beraberinde getirdi.