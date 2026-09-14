Türk yolcuları da ilgilendiriyor! 9 Avrupa ülkesinden sınır kontrolü kararı
Avrupa ülkelerine seyahatlerde sınır kontrollerini değiştiren Giriş-Çıkış Sistemi'nin (EES) tam uygulanması bir kez daha gecikti.
6 Eylül'den itibaren tam kapasiteyle kullanılması öngörülen sistem, özellikle yoğun havalimanlarında yaşanan sorunlar nedeniyle bazı ülkelerde henüz tüm geçiş noktalarına yayılmadı.
9 ÜLKE EK SÜRE İSTEDİ
Fransa, Yunanistan, Portekiz, İtalya, Almanya, Malta, Hollanda, İsviçre ve Belçika, yeni kontrollerin tüm sınır noktalarında uygulanabilmesi için Brüksel'den ek süre talep etti.
İspanya ise başlangıçta yaşanan sorunların ardından EES'i tam olarak uygulamaya geçiriyor.
Erteleme, söz konusu ülkelerde sistemin tamamen kaldırıldığı anlamına gelmiyor. Bazı büyük havalimanları ve sınır noktalarında biyometrik kontroller başladı ancak uygulama henüz her noktada aynı şekilde yürütülmüyor.
TÜRK YOLCULARI NE BEKLİYOR?
Yeni sistem kapsamında Schengen bölgesine giriş ve çıkış yapan AB dışı ülke vatandaşlarının pasaport bilgilerinin yanı sıra parmak izi ve yüz görüntüsü gibi biyometrik verileri elektronik olarak kaydediliyor.
Bu nedenle Türkiye'den Fransa, Yunanistan, İtalya, Almanya ve diğer Schengen ülkelerine seyahat eden vatandaşlar, kullandıkları havalimanı veya sınır kapısına bağlı olarak EES kontrolüyle karşılaşabiliyor.
Sistemin özellikle ilk kayıt sırasında sınır kontrol süresini uzatabilmesi, yoğun havalimanlarında kuyruk endişesini de beraberinde getirdi.
HAVALİMANLARINDA KUYRUK SORUNU
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yaz aylarında sistemin tamamen askıya alınmasını istemişti. İspanya, İtalya, Yunanistan ve Belçika'daki kontroller nedeniyle bazı yolcuların aktarmalı uçuşlarını kaçırdığı bildirilmişti.
Ryanair de Málaga ve Palma gibi yoğun havalimanlarında uzun kuyruklar oluşabileceği uyarısında bulunmuştu.
Avrupa genelindeki yaklaşık 1.500 sınır geçiş noktasından yalnızca 12 havalimanında uygulamayla ilgili sorunlar devam etmekte.
SEYAHAT ÖNCESİ KAYIT UYGULAMASI GELİYOR
Yolcuların havalimanına ulaşmadan önce pasaport bilgilerini ve yüz görüntülerini kaydetmesine imkan sağlayacak "Travel to Europe" uygulamasının da kısa süre içinde yedi ülkede kullanıma açılması bekleniyor.
Uygulama şu anda İsveç ve Portekiz'de kullanılıyor. Sistem yaygınlaştığında özellikle AB dışından gelen yolcuların sınırdaki işlem süresinin azaltılması hedefleniyor.