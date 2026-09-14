UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa serüvenindeki açılış karşılaşması Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya karşısında oynanacak. Taraftarlar ise şimdiden Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Beşiktaş-Marsilya maçı saat kaçta ve nerede oynanacak sorularına cevap arıyor.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin yeni formatında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk maçını kendi sahasında oynayacak olan siyah-beyazlı ekip, sezon boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yoğun bir fikstürün içinde yer alacak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç programı ve turnuvanın yeni formatına ilişkin ayrıntılar...

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

Siyah-beyazlı takım Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı kendi sahasında ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ise 22.00 olacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı 8 karşılaşmanın programı belli oldu. Siyah-beyazlı temsilcimiz lig aşamasında 4 maçı İstanbul'da, 4 maçı ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

17 Eylül 2026, 22.00: Beşiktaş - Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026, 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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