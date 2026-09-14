Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Haberler

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nde 2026-2027 sezonunda mücadele edecek Beşiktaş, lig aşamasındaki ilk sınavına çıkmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlıların Avrupa serüvenindeki açılış karşılaşması Fransız temsilcisi Olimpik Marsilya karşısında oynanacak. Taraftarlar ise şimdiden Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman, Beşiktaş-Marsilya maçı saat kaçta ve nerede oynanacak sorularına cevap arıyor.

Kaydet
a- | +A

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin yeni formatında toplam 8 farklı rakiple karşılaşacak. İlk maçını kendi sahasında oynayacak olan siyah-beyazlı ekip, sezon boyunca hem Türkiye'de hem de Avrupa'da yoğun bir fikstürün içinde yer alacak. Peki, Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? İşte Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç programı ve turnuvanın yeni formatına ilişkin ayrıntılar...

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

BEŞİKTAŞ AVRUPA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki ilk karşılaşması 17 Eylül 2026 Perşembe günü oynanacak.

Siyah-beyazlı takım Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı kendi sahasında ağırlayacak. Mücadelenin başlama saati ise 22.00 olacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

BEŞİKTAŞ'IN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

Beşiktaş'ın 2026-2027 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında oynayacağı 8 karşılaşmanın programı belli oldu. Siyah-beyazlı temsilcimiz lig aşamasında 4 maçı İstanbul'da, 4 maçı ise deplasmanda oynayacak.

Beşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!
Başlık ResmiBeşiktaş Avrupa maçı ne zaman? Beşiktaş-Marsilya maçına geri sayım başladı!

17 Eylül 2026, 22.00: Beşiktaş - Olimpik Marsilya

15 Ekim 2026, 22.00: Hoffenheim - Beşiktaş

22 Ekim 2026, 22.00: Beşiktaş - Crystal Palace

5 Kasım 2026, 23.00: Celtic - Beşiktaş

26 Kasım 2026, 20.45: Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva

10 Aralık 2026, 23.00: Bayer Leverkusen - Beşiktaş

21 Ocak 2027, 20.45: Beşiktaş - Union Saint-Gilloise

28 Ocak 2027, 23.00: Omonia - Beşiktaş

İLGİLİ HABERLER
Beşiktaş
SPOR
Beşiktaş'ta umutları yeşerten rakamlar!
Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri
HABERLER
Beşiktaş-Erzurumspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş maçı yayın bilgileri
Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa
SPOR
Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa'da turladı, UEFA haberi verdi
Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
DÖVİZ BALYALARI KAMERADA
“Vanlı Kara Haydar” dosyasında yeni görüntüler
"MÜNECCİM MİSİNİZ?"
Kurtlar Vadisi ekibi bakın nasıl cevap vermişti
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
ALTIN TEKRAR YÜKSELECEK Mİ?
İsviçreli bankadan heyecanlandıran tahmin!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
'MUTLAK BUTLAN' HAMLESİ!
Kılıçdaroğlu Kurultay'a mı gidiyor?
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
ÖLÜMDEN DÖNDÜREN İLAÇ!
Her ağrıda içti, böbrekleri iflas etti
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
24 BİN CİVCİV TELEF OLDU
Kümeste çıkan yangın faciaya neden oldu
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
FİYATLARI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ!
Kasa kasa çıkıyor, sofrada fiyatı 4'e katlanıyor
ŞAL DETAYINA DİKKAT
ŞAL DETAYINA DİKKAT
"Vanlı Kara Haydar"ın eşi adliyeye sevk edildi
9 AYDA 6. ZAM!
9 AYDA 6. ZAM!
Orta Doğu'daki savaş mutfağa da ateş düşürdü
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
YILLAR SONRA GELEN İTİRAF!
Terim 'ilk kez açıklıyorum' diyerek paylaştı
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
ZİRVENİN MENÜSÜ OLAY OLDU
'Otele etli yemek sipariş verdiler' iddiası ortalığı karıştırdı
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
'İLK GİRDİĞİMİZDE SU GELİYORDU'
Girne'deki faciada iki çocuğunu kaybeden anne konuştu
"YAMAL'DAN DAHA TEHLİKELİ"
İspanyollar'dan Barcelona analizi geldi
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
YURT DIŞINDAN MİLYONLAR AKMIŞ!
LGBT derneklerinin valilik raporları ortaya çıktı
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
YENİ NESİL ÇETELERE DARBE
Türkiye genelinde yüzlerce kişi yakalandı
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
5 AYDA 46 DOSYA ÇÖZÜLDÜ!
İzmarit, boya… Faili meçhulde her iz mercek altında
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
SARAL'DAN ARINÇ'A SERT TEPKİ
Düğündeki konuşması gündem olmuştu!
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
ÇALIŞANA MÜJDE GELDİ
Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
BAŞBAKAN SEÇİLEMİYOR
3 sandalye farkı ülkeyi kilitledi!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
REKOR TAZMİNAT ALDI!
Şirketin yaptığı 'imza' hatası pahalıya patladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
1 öğretmen, 2 öğrenci: Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
1 öğretmen, 2 öğrenci: Bu okulda zil sadece 3 kişi için çalıyor
Kaydet
Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Bolu Göynük’te kümes yangını! Yaklaşık 24 bin civciv telef oldu
Kaydet
iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri
iOS 27 çıktı! İşte güncellemeyi alacak iPhone modelleri
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.