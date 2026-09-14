İsveç'te sandık kilitlendi! Aşırı sağ iktidara mı geliyor? Fark sadece 3 sandalye
İsveç'te pazar günü yapılan genel seçimlerin ardından siyasi belirsizlik sürüyor. Gece boyunca iki blok arasındaki sandalye dağılımı birkaç kez değişirken pazartesi sabahı itibarıyla muhalefet az farkla öne geçti.
İsveç kamu yayıncısı SVT'nin verilerine göre oyların yüzde 94'ünün sayılmasıyla Sosyal Demokratların liderliğindeki blok parlamentodaki 349 sandalyenin 176'sını aldı. Başbakan Kristersson'un hükümetini destekleyen dört partili sağ blok ise 173 sandalyede kaldı.
SADECE 3 SANDALYE AYIRIYOR
İki blok arasındaki fark yalnızca 3 sandalyeye kadar inerken oy farkı da yaklaşık 28 bine geriledi.
Çarşamba günü geç ulaşan erken oylarla yurt dışında kullanılan oylar sayılacak. Geçen seçimde bu kapsamda 220 binden fazla oyun sayılması, gözleri bu kez de son oyların dağılımına çevirdi.
SVT siyaset muhabiri Youcefi, sonradan sayılacak oyların sonucu etkileyebileceğini söyledi:
"Genellikle çarşamba oyları sayıldığında tek bir sandalye el değiştirir. Ancak bunun hangi yönde olacağı seçimden seçime farklılık gösteriyor."
AŞIRI SAĞIN HÜKÜMET HESABI
Seçimin en tartışmalı başlıklarından birini aşırı sağcı İsveç Demokratlarının (SD) hükümette doğrudan rol alma ihtimali oluşturuyor.
Kristersson'un mevcut yönetimi SD'nin parlamento desteğine dayanırken, seçim öncesinde iktidarda kalması halinde partiye kabinede koltuk verebileceği açıklanmıştı.
İsveç Demokratları, ilk sonuçlara göre yaklaşık 3 puan kaybederek yüzde 17,6 seviyesine geriledi. Böylece parti, 2010'da parlamentoya girmesinden bu yana ilk kez bir genel seçimde oy kaybıyla karşı karşıya kaldı.
ANDERSSON'DAN AŞIRI SAĞ UYARISI
Sosyal Demokratların lideri Andersson da seçim öncesinde yarışın temel başlıklarından birini İsveç Demokratlarının hükümet üzerindeki etkisi olarak göstermişti.
Andersson seçmenin önündeki tercihi şöyle anlatmıştı:
"İsveç'te daha önce hiç görülmemiş şekilde tamamen İsveç Demokratlarının hakim olduğu bir hükümete mi sahip olmalıyız? Yoksa İsveç'i yeni bir işbirliği ruhuyla yönlendirecek, benim liderliğimdeki bir hükümete mi sahip olmalıyız?"
HÜKÜMETİ KİMİN KURACAĞI BELİRSİZ
Başbakan Kristersson ise sonuçların kesinleşmediğini kabul ederek diğer parti liderleriyle görüşeceğini açıkladı.
"Seçmenler kararını verdi ancak henüz kesin bir sonuç yok. Önümüzdeki yıllarda İsveç'i hangi hükümetin yöneteceği hala açık bir soru."
Sağ blok çoğunluğu elde edemezse Kristersson'un önündeki seçenekler daralacak. SD'ye yakın Riks dergisinin siyasi editörü Sörman da Merkez Partisi ile İsveç Demokratlarının işbirliğini gerçekçi görmediğini söyledi.
200 BİNDEN FAZLA OY DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Kesin sonuç açısından çarşamba günkü sayım belirleyici olacak. Geç gelen erken oylarla yurt dışından gelen oyların sayılmasının ardından sandalye dağılımında değişiklik yaşanabilecek.
Nihai seçim sonuçlarının gelecek hafta sonuna doğru kesinleşmesi bekleniyor. Yeni parlamento 28 Eylül'de toplanacak, 29 Eylül'den itibaren ise yeni başbakanın belirlenmesine yönelik süreç başlayabilecek.
Mevcut tablo değişmezse Andersson'un liderliğindeki blok 176'ya karşı 173 sandalyeyle yarışı önde tamamlayacak. Ancak yalnızca 3 sandalyelik fark nedeniyle İsveç'te iktidarın kimde kalacağı henüz kesinleşmiş değil