İsveç'te sandık kilitlendi! Aşırı sağ iktidara mı geliyor? Fark sadece 3 sandalye

ANDERSSON'DAN AŞIRI SAĞ UYARISI

Sosyal Demokratların lideri Andersson da seçim öncesinde yarışın temel başlıklarından birini İsveç Demokratlarının hükümet üzerindeki etkisi olarak göstermişti.

Andersson seçmenin önündeki tercihi şöyle anlatmıştı:

"İsveç'te daha önce hiç görülmemiş şekilde tamamen İsveç Demokratlarının hakim olduğu bir hükümete mi sahip olmalıyız? Yoksa İsveç'i yeni bir işbirliği ruhuyla yönlendirecek, benim liderliğimdeki bir hükümete mi sahip olmalıyız?"