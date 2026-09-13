İsmail Kartal'dan toplantı sonrası şampiyonluk sözü

İstifadan dönen İsmail Kartal yeniden mesaiye başladı. Geceyi Samandıra’da geçiren tecrübeli hoca, ekibiyle durum değerlendirmesi yaptı. Sabah da takım kaptanlarıyla yaptığı görüşmenin ardından antrenmana çıktı.

Fenerbahçe’de Roma maçının ardından İsmail Kartal’ın istifasıyla çıkan fırtına dindi. Futbol Direktörü Oğuz Çetin’in iki saatte ikna edemediği Kartal, Başkan Aziz Yıldırım’ın bir telefonuyla kulübe gelip göreve devam kararı aldı ve geceyi de Samandıra’da geçirdi. Yardımcılarıyla birlikte kısa bir değerlendirme toplantısı yaptıktan sonra geç saatlere kadar Gaziantep analizi üzerinde çalışan İsmail Hoca, sabah da takımın başında antrenmana çıktı. Kartal idman öncesinde ise takım kaptanlarıyla özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Fenerbahçe antrenmanından

TAKIMA KONUŞMA YAPTI

Sonrasında tüm takıma bir konuşma yapan İsmail Kartal, istifa konusunun geride kaldığını belirterek, Roma maçında bıraktıkları yerden devam edeceklerini vurguladı. Avrupa’da iyi işler yaptıklarını söyleyen Kartal, “Lige istediğimiz gibi başlayamadık. Ama kayıplarımızı telafi edeceğiz. Ben size inanıyorum. Hep birlikte şampiyon olacağız” sözleriyle oyuncularına moral aşıladı. Kaptan Skriniar da “Artık herkes daha fazla sorumluluk alacak, hep birlikte bu takımı zirveye taşıyacağız. Bizi bekleyen bir şampiyonluk var” dedi.

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