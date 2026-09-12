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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi

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Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında 3 şüpheli için tutuklama talebi

Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklama, 6'sı ise adli kontrol şartıyla sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci dalga operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edildi.

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3 ŞÜPHELİ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden Selahattin Günday, Özlem Uslu ve Emre Atmaca, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerden İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya ise yurt dışı çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbirleri talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı tedbiri talep edildi.

Şüphelilerin hakimlik işlemleri devam ediyor.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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