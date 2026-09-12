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Kahramanmaraş'ta feci olay! Kuyuya düşen 2 işçi hayatını kaybetti

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Kahramanmaraş'ta feci olay! Kuyuya düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yapımı devam eden kuyuya iki işçi düştü. Ekiplerin çalışması sonucu kuyudan çıkarılan Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin'in isimli işçilerin hayatını kaybettiği belirlendi.

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Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi’nde meydana geldi. Kırsal mahallede kuyu yapımında çalışan Gurbet Esenceli ve Mehmet Tekin'in kuyuya düştüğü ihbarı üzerine bölgeye Kahramanmaraş AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraşta feci olay! Kuyuya düşen 2 işçi hayatını kaybetti
Başlık ResmiKahramanmaraşta feci olay! Kuyuya düşen 2 işçi hayatını kaybetti

CANSIZ BEDENLERİ ÇIKARILDI

Ekiplerin ortaklaşa yürüttüğü çalışma sonucu kuyudan çıkarılan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kuyudan çıkarılan işçilerin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Olay sonrası jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Editör : SEVDA KILIÇ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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