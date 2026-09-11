Cari dengede temmuzda fazla verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı temmuzda 36 milyon dolar fazla verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 4 milyar 972 milyon dolarlık fazla oluştu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) temmuz ayı ödemeler dengesi verisini açıkladı. Türkiye ekonomisi içim önemli bir veri olan cari denge, temmuzda 36 milyon dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabındaKİ fazla ise 4 milyar 972 milyon dolar olarak açıklandı. Bu dönemde ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 5 milyar 579 milyon dolar olarak gerçekleşti.

YILLIK CARİ AÇIK 40,7 MİLYAR DOLAR

Yıllıklandırılmış verilere göre temmuz ayında cari açık yaklaşık 40,7 milyar dolar olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 77,2 milyar dolar açık verdi.

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HİZMETLER DENGESİNDE 63,5 MİLYAR DOLARLIK FAZLA

Aynı dönemde hizmetler dengesi 63,5 milyar dolar fazla verirken, birincil gelir dengesi 25,2 milyar dolar, ikincil gelir dengesi ise 1,9 milyar dolar açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler temmuz ayında 8 milyar 228 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında taşımacılık hizmetlerinden 2 milyar 893 milyon dolarlık, seyahat kaleminden ise 5 milyar 968 milyon dolarlık net gelir elde edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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