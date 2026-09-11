Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

18 yıl sonra Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne götüren İsmail Kartal, Kadıköy'de Roma ile 1-1 berabere biten maçın ardından istifa etti. Kartal'ın istifası Başkan Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmezken, yaşananlar dünya basınında da ses getirdi.

18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan temsilcisi Roma'yı konuk etti.

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1-1 eşitlikle biten mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Kartal, "Bu akşamki maçta verdiğim görevimi harfi harfine yerine getiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne yakışır bir mücadele oldu. Maçı kazanabilirdik çok net pozisyonlarımız da vardı. İlk maç berabere bitti. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

İsmail Kartal

İsmail Kartal, basın toplantısında soru almayacağını ifade ederek şöyle konuştu:

"BİR DAHA ASLA DÖNMEMEK KAYDIYLA GÖREVİMDEN İSTİFA ETTİM"

"3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularla yaptığımız antrenmanlar, kamplar; başkanımız, yönetimimiz bize yardımcı olmaya çalıştı. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibarıyla ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Bana bugüne kadar destek veren taraftarımıza, medya mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için böyle bir karar aldım. Ekiple böyle bir karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe’me, futbolcularıma, gelecek olacak antrenörlere yardımcı olmak için şimdiden, yol yakınken bir daha asla dönmemek kaydıyla görevimden istifa ettim."

Aziz Yıldırım

AZİZ YILDIRIM: HABERİMİZ YOKTU

Mücadelenin ardından kameraların karşısına geçen Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa edeceğinden haberinin olmadığını ifade ederek sözlerine başladı. Yıldırım, "İstifadan haberim olsa gelir miydim? Hiçbirimizin haberi yoktu. Neden? Fenerbahçe camiasında bir alışkanlık olmuş. Camianın değerlerine hiç kimse sahip çıkmıyor." dedi.

"HERKES SAKİN OLACAK"

"Herkes sakin olacak. Herkes bekleyecek." diyen Aziz Yıldırım, "Mayıs ayı için ne diyoruz, şampiyon olacağız. Şampiyonlar Ligi’ne kalacağız demiştik. Kaldık. Kiminle yaptık İsmail Kartal’la yaptık. Biz maddi yönden destekçiyiz. Ben 200 milyona oyuncu alırım, hiç çekinmem. Ama kulübe ne zarar verir, kimse bunu tartışmıyor. Hepiniz yazıyorsunuz. Geriye 15 tane oyuncu gitmesi lazım bu yabancı hakkından dolayı. Sizlerin doğruları yazmanız gerekir." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Kartal'ın görevinin başında olduğunu söyledi

"İSMAİL KARTAL GÖREVİNİN BAŞINDA"

Karşılaşma sırasında İsmail Kartal'a doğru tribünlerden su şişesi atıldığını belirten Başkan Yıldırım, Kartal'ın basın toplantısında aldığı istifa kararına yönelik ise şunları söyledi:

"İsmail hocanın kafasına su şişesi attılar. Biz görüyoruz, o da görüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. 1 puan aldık. Bizim hesabımıza göre biz gruptan çıkabiliriz. Levent iyi oynadı mı? Bartuğ iyi oynadı mı? İyi oynadıysa nedir derdiniz? Lütfen doğruları analiz edin. Suçlama yapmayın. Mayıs ayına geldiğimizde Türkiye ligini görürsünüz. Şampiyonlar Ligi’ne katıldık. Bu başarıdır. 18 yıl sonra bir hoca ve bir yönetim bunu başarıyor. İsmail Kartal görevinin başındadır. İsmail Kartal’a bu camia sahip çıksın. Kafasına şişe atılarak sahip çıkılmaz. İsmail Kartal da bu şişe olayını söylüyor, ilaç alıyorum diyor. 20 senelik başkanlık dönemimde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden gönderdiğimi gördünüz mü, duydunuz mu, yaşadınız mı? O zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin."

KARTAL'IN İSTİFASI DÜNYA BASININDA

Dün gece yaşananlar dünya basınında da geniş yer buldu. Ünlü spor gazetesi ve internet siteleri, İsmail Kartal'ın istifasını manşetlerine taşıdı.

İşte o haberlerden bazıları:

Fenerbahçede İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

ESPN: ABD'li yayın kuruluşu, İsmail Kartal'ın istifa ettiğini ve Başkan Aziz Yıldırım'ın istifayı kabul etmediğini yazdı.

Fenerbahçede İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

Marca: İspanya basını da İsmail Kartal'ın istifasının Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmediğini okuyucularına duyurdu.

Fenerbahçede İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

L'Équipe: Fransız spor sitesi de İsmail Kartal'ın istifa ettiğini, kararın Aziz Yıldırım tarafından kabul edilmediğini yazdı.

Fenerbahçede İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

La Gazzetta dello Sport: İtalyan basını da İsmail Kartal'ın istifasını manşetlerden okuyucularına servis etti.

Fenerbahçede İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında

Corriere dello Sport: Bir başka İtalyan spor sitesi de İsmail Kartal'ın istifasını manşetten "Teknik direktör Kartal, Roma ile berabere kaldıktan sonra basın toplantısında istifa etti!" başlığıyla okuyucularına duyurdu.

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