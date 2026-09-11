Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Altında 3 haftalık düşüş serisi! Kritik veri için geri sayım başladı

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Altında 3 haftalık düşüş serisi! Kritik veri için geri sayım başladı

Altının ons fiyatı haftanın son işlem gününe 4.323 dolardan başladı. Geçen cuma kapanışına göre yüzde 2’nin de üzerinde değer kaybı yaşayan ons altın, 3 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatları ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte FED’den de gelecek hafta faiz artışı tahminlerinin ivmelenmesi, sarı metali baskılayan ana unsurlar oldu. Dikkatler bugün ABD’de açıklanacak ağustos enflasyonunda…

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A
Ömer Faruk Bingöl
ÖMER FARUK BİNGÖL

Küresel piyasalarda altının ons fiyatı, dünkü işlemlerde yüzde 1,93 değer kaybederek 4.317 dolardan kapandı. Yaklaşık 5 hafta aranın ardından 50 günlük üssel hareketli ortalamaya işaret eden 4.315 dolar desteğine kadar gerileyen ons altında, bugünkü ilk işlemlerde sınırlı tepki alımları takip ediliyor. Ons altın, TSİ 06:00 itibarıyla 4.323 dolardan fiyatlandı.

3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ

Haftanın son işlem gününe girilirken ons altın, geçen cuma kapanışına göre yaklaşık yüzde 2,35 değer kaybı yaşıyor. Böylece altın, 3 haftalık düşüş serisine doğru ilerliyor. Ons altındaki zayıflık gram altın fiyatına da yansıyor. Geçen haftayı 6.897 TL'den tamamlayan gram altın, bugünkü işlemlere 6.754 TL'den başladı.

ÖNERİLEN HABERLER
8 haftanın en hızlı yükselişi! Petrolde korkutan senaryo
EKONOMİ

8 haftanın en hızlı yükselişi! Petrolde korkutan senaryo

PETROL VE FAİZ BASKISI

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında, petrol fiyatlarının 110 dolar sınırına kadar yükseldi ve 20 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyelere yöneldi. Petrol fiyatlarındaki bu yükseliş, küresel piyasalarda enflasyon ve faiz endişelerini artırarak ons altın üzerinde baskı oluşturdu. Avrupa Merkez Bankası da enerji fiyatlarının oluşturduğu enflasyonist baskıya karşı faizi 25 baz puan artırarak yüzde 2,50'ye yükseltti.

TAHVİLLERDE YENİ ZİRVE

Küresel tahvil getirileri yüksek seviyelerini korudu. ABD'de 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,97 ile yaklaşık son 3 yılın zirvesine yöneldi. Getiri sağlamayan altın, tahvil faizlerindeki yükseliş karşısında baskı altında kaldı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı da gelecek hafta çarşamba günü açıklanacak. CME FedWatch verilerine göre, bugün itibarıyla faiz artışı ihtimali yüzde 72,4 seviyesinde fiyatlanıyor. Söz konusu oran düne kadar yüzde 60 civarında seyrediyordu.

Altında 3 haftalık düşüş serisi! Kritik veri için geri sayım başladı
Başlık ResmiAltında 3 haftalık düşüş serisi! Kritik veri için geri sayım başladı

ORTA DOĞU GERİLİMİ

Jeopolitik risklerdeki belirsizlik de devam ediyor. Ahlatçı Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “ABD-İran geriliminin enerji piyasasına etkisi güçlü. Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiği normal seviyelerin oldukça altında kalırken, İran bağlantılı Husilerin Kızıldeniz'de etkinliğini artırması ve ABD'nin İran'daki Pickaxe Mountain bölgesine yeni saldırı ihtimalini gündemde tutması, petrolde arz endişelerini canlı tutuyor” denildi.

ABD'DE ÜFE YÜKSEK

Analizde, ABD'de dün açıklanan ÜFE verisinin FED fiyatlaması açısından önemli başlıklardan biri olduğuna da dikkat çekildi. Değerlendirmede, “Üretici fiyatları ağustosta yüzde 0,4 artarak beklentiye paralel gelirken, yıllık artış yüzde 5,4'e yükseldi. Böylece enerji fiyatlarındaki yükselişin üretici maliyetlerine yansımaya başladığı görüldü. Yıllık enflasyonun yüksek kalması FED açısından rahatlatıcı bir tablo sunmuyor” ifadelerine yer verildi.

GÖZLER BUGÜN TÜFE'DE

Piyasalarda gözler bugün TSİ 15:30’da ABD'de açıklanacak ağustos TÜFE verisine çevrildi. Verinin yüksek kalmaya devam etmesi veya beklentileri aşması halinde “şahin FED” beklentisinin güçlenebileceği ve bunun da altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırabileceği belirtiliyor. Ons altında kısa vadede 4.282 dolar destek, 4.445 dolar ise direnç seviyesi olarak gösteriliyor.

Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAPTIRIM YOK ÖNCELİK F-16’LAR!
YAPTIRIM YOK ÖNCELİK F-16’LAR!
Trump-Erdoğan dostluğuna ABD yorumu
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
SETLER ZEHİR BATAĞINDA!
Sinema dünyasından uyuşturucu itirafları
Emin olmak
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
ALTINDA 3 HAFTALIK DÜŞÜŞ SERİSİ!
Kritik veri için geri sayım başladı
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
İSTİFASI DÜNYA BASININDA!
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi
YAVAŞ KRİZİ DERİNLEŞTİ
YAVAŞ KRİZİ DERİNLEŞTİ
CHP "karar", Yeni Parti "katılım" bekliyordu!
KARALAR BAĞLAMAK YOK!
KARALAR BAĞLAMAK YOK!
Okan Buruk umut saçtı
ONLINE'DA 'SON TÜKETİM' OYUNU
ONLINE'DA 'SON TÜKETİM' OYUNU
Raf ömrü biten ürünler e-ticaret’le eritiliyor!
"GÖREVİNİN BAŞINDADIR"
Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal açıklaması
BARON BÖYLE YAKALANDI!
BARON BÖYLE YAKALANDI!
Bakan Gürlek: 9 yıldır aranan İslam Yakut gözaltında
KRİTİK DAVADA KARAR VERİLDİ
KRİTİK DAVADA KARAR VERİLDİ
6 Şubat depremlerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti
"NEFRET EDİYORUM"
Clinton, Netanyahu'yu hedef aldı
PISA’NIN ŞİFRESİ VESAYET KIRILDI
PISA’NIN ŞİFRESİ VESAYET KIRILDI
Bakan Tekin, 2015 sonrası sıçramaya dikkat çekti
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
SEÇİMLERİ BAŞARIYLA GEÇECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağından seslendi
18 YIL SONRA İLK PUAN
18 YIL SONRA İLK PUAN
Fenerbahçe, Roma'yı salladı ama yıkamadı
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
PERDE ARKASI BELLİ OLDU
Erdoğan-Yavaş görüşmesi ile ilgili açıklama
İMZA AN MESELESİ
İMZA AN MESELESİ
Arda Güler ile anlaşma sağlandı
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
4 BAŞKAN AK PARTİ'DE
Üçü CHP'den! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
VLAHOVIC'E MEN CEZASI
Derbinin sonrası PFDK kararı belli oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
8 haftanın en hızlı yükselişi! Petrolde korkutan senaryo
8 haftanın en hızlı yükselişi! Petrolde korkutan senaryo
Kaydet
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında
Fenerbahçe'de İsmail Kartal depremi! İstifası dünya basınında
Kaydet
6 Şubat depremlerinde 35 kişi hayatını kaybetmişti! Ezgi Apartmanı davasında karar
35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı davasında karar açıklandı
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.