Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e kabus yaşattı! O maganda tutuklandı
Sarıyer'de trafikte seyir halinde olan oyuncu Melisa Döngel'in bulunduğu araca silah doğrultan 45 yaşındaki A.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen maganda, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İstanbul Sarıyer'de dün araçla seyir halinde olan Melisa Döngel ile M.F.S'ye başka bir sürücü silah gösterdi.
EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, HEMEN YAKALANDI
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah doğrultan şüphelinin A.Ö. (45) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan zanlının üzerinde ve aracında yapılan kontrolde taşıma ruhsatlı tabanca bulundu.
ZANLI TUTUKLANDI
A.Ö'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.