Ünlü oyuncu Melisa Döngel'e kabus yaşattı! O maganda tutuklandı

Sarıyer'de trafikte seyir halinde olan oyuncu Melisa Döngel'in bulunduğu araca silah doğrultan 45 yaşındaki A.Ö., polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen maganda, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Sarıyer'de dün araçla seyir halinde olan Melisa Döngel ile M.F.S'ye başka bir sürücü silah gösterdi.

Ünlü oyuncu Melisa Döngele kabus yaşattı! O maganda tutuklandı

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ, HEMEN YAKALANDI

Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, silah doğrultan şüphelinin A.Ö. (45) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan zanlının üzerinde ve aracında yapılan kontrolde taşıma ruhsatlı tabanca bulundu.

Ünlü oyuncu Melisa Döngele kabus yaşattı! O maganda tutuklandı

ZANLI TUTUKLANDI

A.Ö'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklama", "saygısızca araç kullanma" ve "muayenesiz araç kullanma" maddelerinden idari para cezası uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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