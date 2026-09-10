Sakarya'da araba tamiri kazasında kan döküldü! Araba ile ezip darp ettiler

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Zirai Aletler Sanayi Sitesi'nde esnaf ile müşteriler arasında 'araba tamirinin uzaması' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Esnafın müşterilere ateş etmesi sonrasında yaşanan olayda, arabayla olay yerine dönen kişiler saldırgan esnafı arabayla ezip darp etti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Zirai Aletler Sanayi Sitesi, araç tamirinin süresinin uzaması nedeniyle çıkan silahlı kavgayla adeta Teksas'a döndü. Silahla ateş edilmesi üzerine şahıslar, elinde tüfek olan şahsı otomobille ezdikten sonra tekmeleyip bölgeden kaçtı. Olayda 1 kişi tutuklanırken, film sahnelerini aratmayan anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakaryada araba tamiri kazasında kan döküldü! Araba ile ezip darp ettiler

Olay, saat 03.10 civarında Adapazarı ilçesi Zirai Aletler Sanayisi içinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, B.H.B. (19) ve G.P. (42), otomobil tamirinden kaynaklı yaşadıkları anlaşmazlık sebebiyle sanayi sitesindeki iş yerine gitti. İş yeri sahipleri İ.K. (40) ve B.Ö. (42) ile şahıslar arasında başlayan tartışma kısa zamanda büyüyerek kavgaya döndü. İş yeri sahibi İ.K.'nin, dükkanın karşısındaki araziden elinde tüfek ile gelip ateş etmesi üzerine olay yerinden otomobille uzaklaşan şahıslar, kısa süre sonra geri döndü. Şüpheliler, bindikleri SUV tipi aracı elinde tüfek bulunan İ.K.'nin üstüne sürerek şahsı aracın altına alıp sonrasında darp etti. Savaş alanına dönen sanayideki kavganın sonrasında polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olaya karışan bütün şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan tüfek ele geçirilirken, adli makamlara sevk edilen iş yeri sahibi İ.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakaryada araba tamiri kazasında kan döküldü! Araba ile ezip darp ettiler

"ARABALAR 1 AYDIR BURADA YATIYOR"

Gerçekleşen olayın sonrasında, tamire verilen araçlardan birini B.H.P. ve G.P.'ye kendisinin kiraladığını söyleyen esnaf İbrahim Kotan, olayın bir anlık bir durum olmadığını, yaklaşık bir aydır tartışmaların sürdüğünü aktardı. Kotan, "Ben esnafım, araç alım satım ve kiralama işi yapmaktayım. Benim bir müşterime kiraladığım araç burada tamirdeydi. Araç yaklaşık 40 gün önce bir arıza yaptı. Müşterim de aracı buraya tamire getirdi. Bu arkadaşı da tanıyorum, kendisi motor işleri yapar. Benim aracı kiraladığım müşterim beyaz eşya işi yapıyor, kendi arabası arızalanınca arabasını buraya getiriyor. Bu sebeple kendisine kiralık araç verdim. O araç da arıza yaptı, arabalar bir aydır burada yatıyor.

Bir tanesi şu an dükkanın içerisinde. Diğerini de ben götürdüm başka servise tamir ettirmeye. Müşterimiz bir aydır gidip geliyor, dükkan sahibine 'arabaları bitir, ben iş yapamıyorum' diyor. Ben de defalarca kendisini uyardım, dedim ki 'bak bu arabaları bitir, müşterim mağdur oluyor'. Daha önce de bir kızımızın arabası vardı, onu yaptırmaya getirdik onu da yapamadı. Arabalar yapılmayınca İ.K. ve G.P. sıkıntı yaşamaya başladı. Ben daha önce geldiğimde burada tartıştıklarını gördüm, 'kavgaya gürültüye gerek yok. İstersen arabalarımızı alalım başka yerde yaptıralım'. G.P., 'ben arabanı yaptıracağım" dedi. Tartışmalar sürtüşmeler devam etti.

Sakaryada araba tamiri kazasında kan döküldü! Araba ile ezip darp ettiler

"BURADA SİLAHLANMIŞ BEKLİYORLAR"

Evveliyatı var, biz bunu engelliyorduk. Olay günü beni aramış olsalardı ya da haberim olsaydı ben böyle bir durum yaşanmasını engellerdim. Olay günü müşteri arıyor, arabayı teslim alması gerekiyor. Esnaf teslim edemiyor. Tartışmaya başlıyorlar. Burada silahlanmış şekilde bekliyorlar. Artık iş o dereceye geliyor ve olay kopuyor, çatışmaya giriyorlar. Sonrasında emniyet güçleri geliyor, soruşturma falan derken olay bu şekilde oluyor. Biri yaralı, biri cezaevinde, diğerlerinin tedavisi sürüyor bildiğim kadarıyla.

Biz de istemezdik böyle bir olay olmasını. Şimdi burada olan olay bütün sanayiye yansıyor. İnsanlar da dolayısı ile gelip arabalarını yaptırmıyorlar. Kimse istemezdi bunun olmasını. Ben aracımı aldım yaptırıyorum şu an. Bir kaç arkadaşın daha arabası vardı, yaklaşık 20-30 tane araç vardı. Onlar da alıp götürdüler. Esnafın müşteriyi mağdur etmesinden kaynaklı, bir de genel olarak söylüyorum diploması olmayıp ustayım diye geçinen insanlar, vatandaşı mağdur ediyorlar. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Bir baskı balata 1 ayda değişebilir mi, böyle bir şey var mı?" dedi.

Sakaryada araba tamiri kazasında kan döküldü! Araba ile ezip darp ettiler

OLAY SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Olay anı dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, B.H.P. ve G.P. adlı şahısların dükkan önüne gelip İ.K. ve B.Ö. ile tartışmaya başlaması, tartışmanın büyümesi, İ.K.'nin dükkanın karşısındaki araziye gidip tüfek ile geri gelip ateş açması, durumu fark eden B.H.P. ve G.P. ve üçüncü şahsın araçlarına binip bölgeden uzaklaştıktan sonra geri gelip elinde tüfek olan İ.K.'ye araç ile çarparak yere savurması, ardından şahısların araç ile bölgeden uzaklaşmaları yer alıyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Küçükçekmece'de iş yerine yapılan silahlı saldırı polis kamerasında

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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