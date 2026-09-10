ÖZEL│Fenerbahçe’nin eski stoperi Abdoulaye Ba'nın Vitor Pereira anısı: Öfkeden ağladığını gördüm

Süper Lig’de Fenerbahçe ve Alanyaspor formaları giyen Abdoulaye Ba, kariyeriyle ilgili Türkiye Gazetesi’ne röportaj verdi. Sarı-lacivertli kulüpte geçirdiği döneme değinen Senegalli eski stoper; Başkan Aziz Yıldırım'a, Kadıköy’deki atmosfere ve mevcut kadroya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Abdoulaye Ba'nın, teknik ditrektör Vitor Pereira ile ilgili sözleri de dikkat çekti.

Porto’dan 2015 yılında Fenerbahçe’ye kiralık gelen ve toplam 18 lig maçında forma giyen Abdoulaye Ba, yaşadığı ciddi sakatlıklara rağmen verdiği mücadeleyle hafızalarda yer etti. Takımının savunma hattındaki duvarlarından biri olan Ba, rakip forvetleri yıpratan oyunuyla taraftarların gönlüne girdi. Süper Lig’de Alanyaspor forması da giyen deneyimli isim, son olarak geçtiğimiz sezon Al-Faisaly’da top koşturdu. Senegalli eski savunmacı, kariyerinin bilinmeyen yönlerini Türkiye Gazetesi’ne anlattı.

BA: SÜPER LİG, ZOR AMA MUHTEŞEM

Süper Lig’i kariyeri boyunca oynadığı diğer liglerle kıyaslayan Abdoulaye Ba, “Portekiz, İspanya ve Almanya'da oynadım. Ancak ciddi şekilde sakatlandığım tek yer Süper Lig oldu. 2016 yılının ocak ayında Giresunspor maçında sakatlandım. O gün, bu ligin insana bir an bile huzur vermediğini anladım. Sizden her şeyinizi alıp sizi yıpratıyor ama bir yandan da en inanılmaz duyguları yaşatıyor. Oynamadan, sadece diğerlerini izleyerek geçen iki ay... Fakat geri döndüğümde daha güçlüydüm. Çünkü bu lig size acı çekmeyi ve ardından nasıl yeniden ayağa kalkacağınızı öğretiyor. İşte bu yüzden burayı seviyorum. Tıpkı hayat gibi: zor, adaletsiz ama muhteşem. Aynı zamanda örneğin Arda Güler gibi dünya çapında genç yetenekler çıkaran, üst düzey ve rekabetçi bir lig.” dedi.

Fenerbahçe, Temmuz 2015'te Abdoulaye Ba'yı Portekiz'in Porto ekibinden bir yıllığına kiralamıştı.

“BAZEN ONDAN NEFRET EDERSİNİZ”

Fenerbahçe ve Porto'da birlikte çalıştığı teknik direktör Vitor Pereira'nın takım yönetimi ve oyuncularla iletişim konusundaki gözlemlerini aktaran Ba, “O, bir baba figürü ile bir generalin tek bir bedende birleşmiş hali. Maçtan sonra sizi sarıp sarmalayabilir ancak devre arasında tek bir bakışıyla sizi yerle bir edebilir. Porto'dayken soğuk biri gibi duruyordu ama Fenerbahçe'de bir mağlubiyetin ardından öfkeden ağladığını gördüm. İletişimi dobradır, filtresizdir. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin sizin gelişmenizi sağlar. Sizi sınırlarınıza kadar zorlar ve bazen o an ondan nefret edersiniz. Fakat daha sonra ona teşekkür edersiniz. Çünkü size asla pes etmemeyi öğretir. O, genç oyunculara güvenen ve onlara şans tanıyan, gerçekten iyi bir insan; harika bir kişilik.” diye konuştu.

Vitor Pereira, Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yaptı.

“KADIKÖY’DE ZEMİN TİTRERDİ”

Kariyerinde derin izler bırakan sarı-lacivertli taraftarların oluşturduğu atmosferden bahseden Senegalli eski futbolcu, “Kadıköy sadece bir stadyum değil; bir cadı kazanı. Sahaya adım attığınızda, ayaklarınızın altında zeminin titrediğini hissedebilirsiniz. Taraftarlar sadece tezahürat yapmakla kalmaz, adeta kükrerler. Size sadece bakmazlar; gözleriyle sizi yutarlar. Gol attığında tüm bedenini bir duygu patlaması sarar ama kaybettiğinde onların hüznünün omuzlarına bir dağ gibi çöktüğünü hissedersin. Orada oynamak, 45 bin ruhu sırtında taşımak demektir. Bu korkutucu ve bir o kadar da muhteşem. Orası bir stadyum değil, düştüğünde bile seni ayakta tutan bir aile.” ifadelerini kullandı.

“KAÇAN ŞAMPİYONLUK BENİ YIKTI”

2015-2016 sezonunda Beşiktaş’a 5 puanla kaybettikleri Süper Lig şampiyonluğuna ayrı bir parantez açan Abdoulaye Ba, şöyle devam etti:

O sezonun izlerini hâlâ içimde taşıyorum. Her şey lehimizeydi ve neredeyse mükemmel bir takımımız vardı. Ama futbol acımasızdır. Şampiyonluğu derbilerde değil, o kış maçlarında; buz tutmuş zeminlerde kümede kalma savaşı veren takımlara karşı kaybettik. Beşiktaş, daha istikrarlı ve daha etkiliydi. Bize ise fazla duygusal ve sabırsızdık. Kaçan o şampiyonluk beni yıktı. Haftalarca uyuyamadım. Kaçırılan fırsatları zihnimde tekrar tekrar gözden geçiriyordum. Çünkü kaybettiğimiz sadece bir kupa değil, milyonlarca insanın hayaliydi. Ve bu can yakıyor. Gerçekten çok can yakıyor.

“DEVLER LİGİ İÇİN ÖNEMLİ SİLAHLARIMIZ VAR”

Fenerbahçe'nin kadro kalitesini değerlendiren ve Şampiyonlar Ligi’ndeki şansına değinen eski futbolcu, “Bu kadro yeteneğe, yüreğe ve gençliğe sahip. Ancak Şampiyonlar Ligi bir rüya değil, tam bir gladyatör savaşıdır. 18 yıllık aradan sonra bu turnuvada oynamak, söndüğünü sandığımız bir ateşi yeniden alevlendirmek gibi. Sadece sıradan bir katılımcı olmaktan daha fazlasını yapacak silahlara sahibiz. Ancak ileriye gitmek için yetenekten fazlasına; ruha ihtiyacımız olacak. Ve inanın bana, bu grupta o ruh var. Bunu hissedebiliyorum.” sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe, son maçında Beşiktaş'a 2-1 yenildi.

“AZİZ YILDIRIM’IN DÖNÜŞÜ FIRTINA GİBİDİR”

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın takım üzerindeki etkisini değerlendiren Ba, şöyle devam etti:

Aziz Yıldırım, adeta bir doğa gücü gibidir. Soyunma odasına adımını attığı anda her şey değişir. Bakışları, sesi ve sanki oğluymuşsunuz gibi sizinle konuşma tarzı... İçinizde başka hiçbir yerde bulamayacağınız bir inanç uyandırıyor. O, taktik konuşmaz; onurdan bahseder. Size bu formanın manevi olarak tonlarca ağırlıkta olduğunu ama sizi canlı tuttuğunu hatırlatır. Varlığı büyüleyici bir etkiye sahip. Bazen bunaltıcıydı ama bana kanatlar taktı. Çünkü bir yenilginin ardından sizinle birlikte ağlayan bir başkanı unutmazsınız. Aziz Yıldırım'ın dönüşü adeta fırtına gibidir. Bu beni gerçekten Giresunspor maçında sakatlandığım zamanlara götürüyor; beni arayan ilk kişi oydu. Taktiklerden ya da ligden bahsetmek için değil... Bana şöyle dedi: "İyileş; sana ihtiyacımız var. Sen bir askersin ve askerler her zaman geri döner." O sözlere iki ay boyunca tutundum. Ve ilk 11'e döndüğümde, soyunma odasında bizi bekliyor ve her birimizin gözlerinin içine bakıyordu. Pek konuşmaz ama konuştuğunda sözleri insanın içine işler. Onun varlığı size neden savaştığınızı hatırlatıyor. Ne bir sözleşme için, ne de para için. Onur için. Ve işte onun size verdiği onur budur.

“PUAN KAYIPLARI AŞILMAZ BİR DAĞ DEĞİL”

Fenerbahçe’nin geçen hafta Beşiktaş'a 2-1 mağlup olduğu ve lig lideri Galatasaray'ın dört puan gerisine düştüğü mücadeleye vurgu yapan eski savunmacı, “Tecrübelerime dayanarak söylüyorum; dört puanlık fark hiçbir şeydir ve kadro değişti. Böyle durumlarda soyunma odasında Kanté gibi durumu toparlayacak tecrübeli oyunculara sahip olmak bir ayrıcalıktır çünkü lig şampiyonluğu tek bir maçta değil, koca bir yıl boyunca kazanılır. Ve 4 puanlık fark aşılmaz bir dağ değildir ama pes etmeye hiç haklarının olmadığı bir duvardır.” ifadelerini kullandı.

“FENERBAHÇE’NİN YÜREKLİ STOPERLERİ VAR”

Sarı-lacivertli ekibin yeni sezonda Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong ve Milan Skriniar’dan kurduğu savunma hattını değerlendiren Abdoulaye Ba, “Milan'la kendimi güvende hissediyorum. Oyunu herkesten farklı bir şekilde okuyor; fırtınanın tam ortasında bile sakinliğini korumayı başarıyor. Nathan Ake, tam bir ateş parçası: hızlı, agresif ve her zaman yeni bir meydan okuma arayışında. Kojo, gelecek demek; öğreniyor, düşüyor ve yeniden ayağa kalkıyor. Birlikte hâlâ gelişim aşamasındalar ve henüz aşılmaz bir kale değiller ama gelişiyorlar. Onlara baktığımda kendilerini topun önüne atmaya, darbe almaya ve bu forma uğruna kan dökmeye hazır üç adam görüyorum. Yani evet, mükemmel değiller ama yürekleri var. Ve o yürekle her şeyin üstesinden gelebilirler.” sözlerini sarf etti.

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