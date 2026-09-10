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Kiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

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Kiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konuta başvuru sürecinin ayrıntıları belli oldu. Projenin ilk etap teslim tarihi ekim ayı olarak planlandı. Peki, liralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon Uzunkum Millet Bahçesi Temel Atma töreninde açıklamalarda bulundu. 100 bin sosyal konuta ek olarak, 15 bin kiralık konutun yakında vatandaşlarla buluşacağını söyleyen Bakan Kurum, kiralık sosyal konutlar için başvuru takvimini paylaştı.

Kiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?
Başlık ResmiKiralık İstanbul konutlarına başvurular ne zaman başlayacak, başvuru nasıl yapılacak?

BAŞVURU TAKVİMİ AÇIKLANDI

Evler üç yıllığına kiralanacak. Üç yılın ardından kiracı tahliye edilecek, evlerin bakımı yapıldıktan sonra yeni hak sahibine kiralanacak. Murat Kurum’un paylaştığı bilgilere göre başvurular 14–25 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. İlk etapta 1.071 konut kiraya verilecek.

KİRALIK SOSYAL KONUTLARA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı hizmetleri arasında bulunan "Konut / İşyeri Başvurusu" menüsünden yapılacak. Başvuru ücreti alınmayacak. Adaylar başvuru için ücret alınmayacak.

KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Hiç vakit kaybetmeden başvuruları 14 Eylül'de alacaklarını belirten Bakan Kurum, "Hemen hak sahiplerini tespit edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl ekimde konutlarımızı teslim ediyoruz. " ifadelerini kullandı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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