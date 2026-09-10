Bilim insanları yeni tanımlanan bir böcek cinsine dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift'in adını verdi.

Kaliforniya Üniversitesi Riverside'daki araştırmacılar, yeni tanımlanan böcek cinsine Taylor Swift'ten esinlenerek "Swiftiephylus" adını verdi.

DÖRT TÜRÜN İSMİ DE SWIFT'TEN ESİNLENDİ

Yeni cins altında dört farklı tür tanımlandı: Swiftiephylus taylorae, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus intrepidus ve Swiftiephylus poetorum.

İsimlendirmelerde Swift'in adı ile "Lover", "Fearless" ve "The Tortured Poets Department" albümlerinden esinlenildi.

Yeni türlerin otçul olduğu ve Avustralya'ya özgü Allocasuarina bitkileriyle yakın ilişki içinde yaşadığı tespit edildi.

Bilim insanlarından şaşırtan Taylor Swift kararı! Yeni böcek cinsine adını verdiler

"SARI SAÇLARI VE KIRMIZI DUDAKLARI"

Bilimsel çalışmanın ortak yazarlarından doktora adayı Schroeder, böceklerin fiziksel görünüşünün de isim seçiminde rol oynadığını söyledi.

Hayatı boyunca bir "Swiftie" olduğunu söyleyen Schroeder, böceklerin soluk sarı gövdeleri üzerindeki kırmızı-turuncu lekeleri Swift'in bilinen görünümüyle ilişkilendirerek şöyle konuştu:

"Taylor Swift'in ikonik görünümü sarı saçları ve kırmızı dudaklarıdır. Bu böcekler soluk sarı renkte ve üzerlerinde kırmızı vurgular var. Bilimsel makalede onları sarışın olarak tanımlıyorum."

Schroeder, isimlendirmenin henüz keşfedilmemiş böcek çeşitliliğine ve böceklerin korunmasına daha fazla ilgi çekmesini umduğunu da söyledi.

ÖRNEKLER 20 YILDAN FAZLA SÜREDİR İNCELENİYORDU

Yeni tanımlanan türlerin hikayesi ise 1990'lı yıllara uzanıyor. Böcek örnekleri, biyolojik çeşitlilik projesi kapsamında Amerikalı ve Avustralyalı araştırmacılar tarafından 1995-2004 yılları arasında toplanmıştı.

Çalışma kapsamında yaklaşık 50 bin örnek elde edildi. Bu örneklerin sınıflandırılması, incelenmesi ve bilimsel olarak tanımlanması yıllar sürdü. Son çalışmalarla birlikte dört tür yeni Swiftiephylus cinsi altında bilimsel literatüre dahil edildi.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

Haberle İlgili Daha Fazlası