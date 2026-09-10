Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından hakkında ortaya atılan “parti değiştirecek” iddialarına açıklık getirdi. Yavaş, görüşmenin tek gündeminin Ankara’nın yatırımları olduğunu belirterek, “Beni seven, bana güvenen insanları hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içinde olmam söz konusu olamaz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, siyasi tutumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme ve son dönemde kamuoyunda gündeme gelen parti değiştireceği yönündeki iddialarla ilgili uzun bir açıklama yayımladı.

Hakkında çeşitli senaryolar üretildiğini belirten Yavaş, önceliğinin siyasi tartışmalar değil Ankara’ya hizmet olduğunu söyledi.

Yavaş, Ankara halkından aldığı görevin kentteki sorunları çözmek, yatırımları hayata geçirmek ve yaklaşık 6 milyon Ankaralıya hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Mansur Yavaş’tan “parti değiştirecek” iddialarına net cevap

“ERDOĞAN İLE GÖRÜŞMEMİZİN TEK GÜNDEMİ ANKARA’YDI”

Yavaş’ın açıklamasında en dikkat çeken başlıklardan biri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Ahlat ziyareti dönüşünde havalimanında karşıladığını belirten Yavaş, görüşme talebini bizzat kendisinin ilettiğini söyledi.

Talebine olumlu cevap verilmesinin ardından yapılan görüşmede Ankara’nın bekleyen yatırımlarının ele alındığını aktaran Yavaş, masada metro projeleri, kredi ve onay süreçleri, büyük fuar alanı projesi ve kentin çözüm bekleyen diğer meselelerinin bulunduğunu ifade etti.

Yavaş, görüşmenin siyasi bir pazarlık olarak yorumlanmasına tepki göstererek, “Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı. Ankara’nın yatırımları vardı. Ankara’nın geleceği vardı” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’tan “parti değiştirecek” iddialarına net cevap

“BUGÜN DE GÖRÜŞÜRÜM, YARIN DA GÖRÜŞÜRÜM”

Büyükşehir belediyelerinin bazı yatırımlar için merkezi yönetimin desteğine ve onayına ihtiyaç duyduğunu belirten Yavaş, Ankara’nın bir sorununu çözmek için Cumhurbaşkanı ile görüşmesinin doğal olduğunu savundu.

Yavaş, Ankara’ya verilen sözleri yerine getirmek için gerekli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye devam edeceğini söyledi.

Açıklamasında, “Ankara’nın bir sorununu çözmek, bir yatırımının önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm” dedi.

PARTİ DEĞİŞTİRECEĞİ İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından kendisi hakkında “parti değiştirecek” şeklinde yorumlar yapılmasına da değinen Mansur Yavaş, bu iddiaları reddetti.

Yavaş, yıllardır kendisine destek veren seçmenleri hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmayacağını belirtti.

“Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’tan “parti değiştirecek” iddialarına net cevap

“KILIÇDAROĞLU VE ÖZEL’İN BİLGİSİ VARDI”

Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşme öncesinde hem Kemal Kılıçdaroğlu’nun hem de CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bilgilendirildiğini söyledi.

Bu nedenle Ankara’nın sorunlarının çözümü amacıyla gerçekleştirilen görüşmenin farklı siyasi anlamlara çekilmesini doğru bulmadığını belirtti.

Yavaş, görüşmenin içeriğinin ve amacının açık olduğunu, Ankara dışında siyasi bir gündem taşımadığını savundu.

BELEDİYE MECLİSLERİNDEKİ GERİLİME DİKKAT ÇEKTİ

Mansur Yavaş açıklamasında yalnızca Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye değil, son dönemde belediye meclislerinde yaşanan siyasi tartışmalara da geniş yer ayırdı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde yakın zamanda gerçekleştirilen seçimi hatırlatan Yavaş, belediye başkanlarının görev yaptığı siyasi şartların dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını ifade etti.

Belediye meclislerindeki dengelerin hizmet üretme sürecini doğrudan etkilediğini vurgulayan Yavaş, yerel yönetimlerde siyasi gerilimin artmasının belediye hizmetlerini zorlaştırdığını söyledi.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Özgür Çelik ve Berk Tütüncü hakkında Üsküdar seçimi soruşturması

ÜSKÜDAR VE TEKİRDAĞ ÖRNEĞİ

Yavaş, Üsküdar’da yaşanan olayları ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin toplanamamasını örnek gösterdi.

Üsküdar’da yaşananların tasvip edilemeyeceğini belirten Yavaş, belediyelerin zaten ekonomik sorunlar, vatandaşların hizmet beklentileri ve merkezi yönetimle çözülmesi gereken konularla mücadele ettiğine dikkat çekti.

Bu sorunlara bir de siyasi tartışmaların belediye meclislerine taşınmasının eklenmesinin şehirlerde hizmet üretimini daha da güçleştirdiğini söyledi.

“ANKARA’DA KURDUĞUM DENGE POLİTİKASININ SONUCUNU GÖRDÜK”

Yavaş, Ankara’da bugüne kadar izlediği yaklaşımın belediye meclisindeki son seçimde karşılığını verdiğini savundu.

Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti’nin belediye meclisindeki seçimde fire vermeden sonuç aldığını belirten Yavaş, izlediği siyasi çizginin doğru olduğuna inandığını söyledi.

Mevcut pozisyonunu koruduğunu ifade eden Yavaş, Türkiye’nin normal bir siyasi dönemden geçmediğini belirtti.

“HER İKİ TARAFTA DA ÖFKE VE KIRGINLIK VAR”

Toplumun farklı siyasi kesimleri arasında ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu belirten Yavaş, bu gerilimin zamanla azalacağını düşündüğünü söyledi.

Ancak mevcut şartlarda siyasi kutuplaşmanın devam ettiğini ifade eden Yavaş, atacağı herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasını istemediğini belirtti.

Kendi ismi üzerinden farklı siyasi kesimlerin yeniden karşı karşıya gelmesine katkı sunmak istemediğini söyleyen Yavaş, asıl görevinin gerilimi büyütmek değil azaltmak olduğunu vurguladı.

“BENİM GÖREVİM GERİLİMİ BÜYÜTMEK DEĞİL”

Yavaş, açıklamasında siyasi tutumunu “sağduyu” kavramıyla tanımladı.

Siyasi taraflar arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması gerektiğini belirten Yavaş, yeni cepheler açmak yerine gelecekte yeniden aynı masa etrafında konuşulabilecek zeminin korunmasını savundu.

Yavaş, “Benim görevim bu gerilimi büyütmek değil; mümkün olduğunca düşürmek, sağduyunun hâkim olmasına ve konuşma kanallarının açık kalmasına katkı sağlamaktır” ifadelerini kullandı.

“MEVCUT POZİSYONUMU KORUYORUM”

Yavaş, açıklamasında siyasi konumuna ilişkin de net mesaj verdi.

İzlediği yöntemin doğru olduğuna inandığını ve mevcut pozisyonunu koruduğunu belirten Yavaş, bugün ihtiyacın daha fazla siyasi cepheleşme değil, tarafların ilerleyen dönemde yeniden konuşabilmesini sağlayacak zeminin korunması olduğunu söyledi.

“Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim” diyen Yavaş, ayrışmayı büyütmek yerine konuşabilmenin önemli olduğunu ifade etti.

“GENEL MERKEZLER RAHATSIZ OLURSA GEREĞİNİ YAPARIM”

Yavaş’ın açıklamasındaki dikkat çeken ifadelerden biri de siyasi partilerin genel merkezlerine yönelik mesajı oldu.

İzlediği tutumun her iki partinin genel merkezi tarafından rahatsızlık sebebi olarak görülmesi halinde bunun gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini belirten Yavaş, bugüne kadar her iki genel başkandan da bu yönde bir mesaj almadığını söyledi.

Yavaş, siyasi çizgisinin temelinde taraflar arasındaki gerilimin düşürülmesi ve konuşma zemininin korunması olduğunu vurguladı.

KULİS İDDİALARINA SERT TEPKİ

Mansur Yavaş, açıklamasının son bölümünde televizyon programlarında ve çeşitli yayınlarda kendisi hakkında ortaya atılan kulis iddialarına da sert tepki gösterdi.

Kendi siyasi geleceği hakkında gerçeği yansıtmayan senaryolar üretildiğini savunan Yavaş, bu iddiaları sürekli yalanlamak zorunda kalmaktan rahatsız olduğunu söyledi.

Yavaş, bazı gazetecilere yönelik olarak, “Biz sizi yalanlamaktan bıktık. Siz yalan söylemekten bıkmadınız” ifadelerini kullandı.

“BENİM AĞZIMDAN DUYMADIĞINIZ HİÇBİR SÖZE İTİBAR ETMEYİN”

Siyasi geleceği veya alacağı kararlarla ilgili bilginin kendisinden öğrenilmesi gerektiğini söyleyen Yavaş, kamuoyuna da çağrıda bulundu.

Siyasi tutumu hakkında televizyon ekranlarında üretilen senaryolara itibar edilmemesini isteyen Yavaş, “Siyasette ne düşündüğümü, nasıl bir tutum alacağımı ya da hangi kararı vereceğimi öğrenmenin yolu televizyon ekranlarında senaryo üretmek değildir. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyiniz” dedi.

Mansur Yavaş’ın açıklamasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yaptığı görüşmenin ardından gündeme gelen parti değiştirme iddialarına da açık cevap verilmiş oldu. Yavaş, Ankara’ya ilişkin yatırımlar için merkezi yönetimle görüşmeye devam edeceğini, siyasi pozisyonunda ise değişiklik olmadığını vurguladı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

Haberle İlgili Daha Fazlası