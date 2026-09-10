Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

ABD Başkanı Trump, İran savaşı sürerken Hürmüz Boğazı için sıra dışı bir çıkış yaptı. Trump, stratejik geçide kendi adının verilmesini istedi.

ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde İran savaşından ekonomiye kadar birçok başlıkta konuştu. Trump, ABD'nin Hürmüz'deki üstünlüğünü ilan ederken savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ileri sürdü.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TRUMP BOĞAZI DEMELİYİZ"

Trump, İran'a karşı yürütülen savaşı kazandıklarını savunarak Hürmüz Boğazı için sıra dışı bir isim önerisinde bulundu:

"Bu savaşı kazanıyoruz. Hürmüz'deki ticaret yolunu kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na 'Trump Boğazı' demeliyiz. Benim de bundan bir şey kazanmam gerekiyor."

ABD Başkanı boğazın bundan sonra "Trump Boğazı" olarak anılmasını istediğini söyleyerek İran yönetiminin bundan "çok memnun olacağı" ifadesini kullandı.

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"İRAN ARTIK ORTA DOĞU'NUN ZORBASI DEĞİL"

İran'ın askeri ve ekonomik açıdan ağır baskı altında olduğunu yineleyen Trump, İran'ın 51 yıldır Orta Doğu'da "zorba bir güç" olduğunu ve artık durumun değiştiğini söyledi.

Öte yandan İran'ın yerin derinliklerine inşa ettiği ve nükleer faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı tesisini de doğrudan hedef gösterdi:

"Kazma Dağı adında başka bir yer daha var, orası da çok güzel. Belki oraya da bir şans vermemiz gerekecek."

Tahran'ın nükleer silaha sahip olması halinde Washington'ın tutumunun tamamen farklı olacağını söyleyen ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, Üst Dini Lider'i arardım ve 'Sayın Üst Dini Lider, nasılsınız? Size yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?' derdim."

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

HER YETİŞKİNE 5 BİN DOLAR SÖZÜ

Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerini kazanması halinde ABD'deki yetişkin vatandaşlara 5 bin dolar ödeme yapacağını da açıkladı.

"Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolar alırsınız. Buna 'Trump Dividend' denilecek. Tebrikler."

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

TRUMP SAVAŞIN SEÇİMDEN SONRA BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Trump'ın kamuoyuna verdiği mesaj, savaşın uzun sürmeyeceği yönünde oldu. ABD Başkanı, 3 Kasım'daki ara seçimleri işaret ederek İran'ın daha fazla dayanamayacağını ve savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini iddia etti.

Ancak Washington'da kapalı kapılar ardında yapılan hesaplar Trump'ın açıklamalarından oldukça farklı.

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

WSJ YAZDI SAVAŞ 2029'A KADAR SÜREBİLİR

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump'ın üst düzey danışmanları, İran savaşının başkanlık döneminin sonuna kadar uzayabileceği ihtimalini doğrudan Trump'la görüştü.

Başkan Yardımcısı Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey isimler, İran'ın deniz ablukası ve diğer askeri baskılara direnmeye devam edebileceğini değerlendirdi. Böyle bir senaryoda çatışma Ocak 2029'daki başkanlık devir teslimine kadar sürebilir.

PENTAGON UZUN SAVAŞA GÖRE POZİSYON ALIYOR

ABD'nin sahadaki askeri hazırlıkları da uzun süreli çatışma ihtimaline göre şekilleniyor. Pentagon bazı birliklerin görev sürelerini uzatırken bölgedeki savaş uçaklarının rotasyonunu değiştirdi. Hava savunma ve deniz piyadesi unsurlarının Orta Doğu'daki varlığının sürdürülmesi de planlandı.

Washington aynı zamanda İran'a karşı deniz ablukası ve ağır yaptırımlarla ekonomik baskıyı sürdürüyor. WSJ'ye göre yönetim içinde, ablukanın kısa sürede kesin sonuç vermeyebileceği ve uzun vadeli bir kuşatmaya dönüşebileceği hesabı yapılıyor.

CUMHURİYETÇİLER KAZANIRSA 5 BİN DOLAR SÖZÜ

Trump, Dallas'taki konuşmasında Amerikalılara dikkat çeken bir seçim vaadinde de bulundu. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu koruması halinde yetişkin ABD vatandaşlarına 5 bin dolarlık ödeme yapılacağını söyledi.

Trump bu ödemeye "Trump Dividend" adını verdi. AP, böyle bir ödemenin toplam maliyetinin en az 1 trilyon dolara ulaşabileceğini ve önerinin mali uygulanabilirliğinin ciddi soru işaretleri taşıdığını yazdı.

VENEZUELA PETROLÜ İÇİN "ARTIK BİZİM" DEDİ

Konuşmasında Venezuela ile yapılan yeni petrol anlaşmasına da değinen ABD Başkanı, ülkenin petrol rezervlerine ilişkin çarpıcı bir çıkış yaptı:

"Venezuela'daki 65 milyar varil petrolü stoklarımıza ekledik. Artık bizim."

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İRAN SALDIRISINDA ABD UÇAKLARI HASAR GÖRDÜ

Konuşmanın ardından Ürdün'deki Amerikan askeri varlığına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CBS News muhabirlerinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne gece boyunca düzenlenen İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri uçağı hasar gördü.

Saldırıda "Warthog" olarak bilinen bir A-10 Thunderbolt'un kanadı ağır hasar alırken yaklaşık 8 F-15 de hafif hasar gördü. F-15'ler daha sonra yeniden göreve döndü.

Ürdün'deki Amerikan birlikleri saldırıları önlemek için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi.

Saldırılar, ABD'nin bir Amerikan savaş gemisinin hedef alınmasına karşılık 5 İran tankerini vurmasının ardından gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları ise Ürdün'deki üs dahil olmak üzere 8 tanker ile 2 savaş gemisini hedef aldığını öne sürdü.

| Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ Editör : MÜZEYYEN BIYIK Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ

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