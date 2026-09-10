Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Dünya

Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

ABD Başkanı Trump, İran savaşı sürerken Hürmüz Boğazı için sıra dışı bir çıkış yaptı. Trump, stratejik geçide kendi adının verilmesini istedi.

Kaydet
a- | +A

ABD Başkanı Trump, Teksas'ın Dallas kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti ara seçim kongresinde İran savaşından ekonomiye kadar birçok başlıkta konuştu. Trump, ABD'nin Hürmüz'deki üstünlüğünü ilan ederken savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini ileri sürdü.

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NA TRUMP BOĞAZI DEMELİYİZ"

Trump, İran'a karşı yürütülen savaşı kazandıklarını savunarak Hürmüz Boğazı için sıra dışı bir isim önerisinde bulundu:

"Bu savaşı kazanıyoruz. Hürmüz'deki ticaret yolunu kontrol ediyoruz. Bence Hürmüz Boğazı'na 'Trump Boğazı' demeliyiz. Benim de bundan bir şey kazanmam gerekiyor."

ABD Başkanı boğazın bundan sonra "Trump Boğazı" olarak anılmasını istediğini söyleyerek İran yönetiminin bundan "çok memnun olacağı" ifadesini kullandı.

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu
Başlık ResmiTrumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

"İRAN ARTIK ORTA DOĞU'NUN ZORBASI DEĞİL"

İran'ın askeri ve ekonomik açıdan ağır baskı altında olduğunu yineleyen Trump, İran'ın 51 yıldır Orta Doğu'da "zorba bir güç" olduğunu ve artık durumun değiştiğini söyledi.

Öte yandan İran'ın yerin derinliklerine inşa ettiği ve nükleer faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen Kazma Dağı tesisini de doğrudan hedef gösterdi:

"Kazma Dağı adında başka bir yer daha var, orası da çok güzel. Belki oraya da bir şans vermemiz gerekecek."

Tahran'ın nükleer silaha sahip olması halinde Washington'ın tutumunun tamamen farklı olacağını söyleyen ABD Başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"Eğer İran'ın nükleer silahı olsaydı, Üst Dini Lider'i arardım ve 'Sayın Üst Dini Lider, nasılsınız? Size yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı?' derdim."

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu
Başlık ResmiTrumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

HER YETİŞKİNE 5 BİN DOLAR SÖZÜ

Trump, Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato seçimlerini kazanması halinde ABD'deki yetişkin vatandaşlara 5 bin dolar ödeme yapacağını da açıkladı.

"Eğer Cumhuriyetçiler kazanırsa siz de bizimle kazanırsınız ve 5 bin dolar alırsınız. Buna 'Trump Dividend' denilecek. Tebrikler."

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu
Başlık ResmiTrumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

TRUMP SAVAŞIN SEÇİMDEN SONRA BİTECEĞİNİ SÖYLEDİ

Trump'ın kamuoyuna verdiği mesaj, savaşın uzun sürmeyeceği yönünde oldu. ABD Başkanı, 3 Kasım'daki ara seçimleri işaret ederek İran'ın daha fazla dayanamayacağını ve savaşın seçimlerin hemen ardından sona ereceğini iddia etti.

Ancak Washington'da kapalı kapılar ardında yapılan hesaplar Trump'ın açıklamalarından oldukça farklı.

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu
Başlık ResmiTrumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

WSJ YAZDI SAVAŞ 2029'A KADAR SÜREBİLİR

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump'ın üst düzey danışmanları, İran savaşının başkanlık döneminin sonuna kadar uzayabileceği ihtimalini doğrudan Trump'la görüştü.

Başkan Yardımcısı Vance ve Dışişleri Bakanı Rubio'nun da aralarında bulunduğu üst düzey isimler, İran'ın deniz ablukası ve diğer askeri baskılara direnmeye devam edebileceğini değerlendirdi. Böyle bir senaryoda çatışma Ocak 2029'daki başkanlık devir teslimine kadar sürebilir.

PENTAGON UZUN SAVAŞA GÖRE POZİSYON ALIYOR

ABD'nin sahadaki askeri hazırlıkları da uzun süreli çatışma ihtimaline göre şekilleniyor. Pentagon bazı birliklerin görev sürelerini uzatırken bölgedeki savaş uçaklarının rotasyonunu değiştirdi. Hava savunma ve deniz piyadesi unsurlarının Orta Doğu'daki varlığının sürdürülmesi de planlandı.

Washington aynı zamanda İran'a karşı deniz ablukası ve ağır yaptırımlarla ekonomik baskıyı sürdürüyor. WSJ'ye göre yönetim içinde, ablukanın kısa sürede kesin sonuç vermeyebileceği ve uzun vadeli bir kuşatmaya dönüşebileceği hesabı yapılıyor.

CUMHURİYETÇİLER KAZANIRSA 5 BİN DOLAR SÖZÜ

Trump, Dallas'taki konuşmasında Amerikalılara dikkat çeken bir seçim vaadinde de bulundu. Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi ve Senato'da çoğunluğu koruması halinde yetişkin ABD vatandaşlarına 5 bin dolarlık ödeme yapılacağını söyledi.

Trump bu ödemeye "Trump Dividend" adını verdi. AP, böyle bir ödemenin toplam maliyetinin en az 1 trilyon dolara ulaşabileceğini ve önerinin mali uygulanabilirliğinin ciddi soru işaretleri taşıdığını yazdı.

VENEZUELA PETROLÜ İÇİN "ARTIK BİZİM" DEDİ

Konuşmasında Venezuela ile yapılan yeni petrol anlaşmasına da değinen ABD Başkanı, ülkenin petrol rezervlerine ilişkin çarpıcı bir çıkış yaptı:

"Venezuela'daki 65 milyar varil petrolü stoklarımıza ekledik. Artık bizim."

Trumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu
Başlık ResmiTrumptan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı! Boğaz için yeni ismi duyurdu

İRAN SALDIRISINDA ABD UÇAKLARI HASAR GÖRDÜ

Konuşmanın ardından Ürdün'deki Amerikan askeri varlığına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. CBS News muhabirlerinin kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Muwaffaq Salti Hava Üssü'ne gece boyunca düzenlenen İran saldırılarında çok sayıda ABD askeri uçağı hasar gördü.

Saldırıda "Warthog" olarak bilinen bir A-10 Thunderbolt'un kanadı ağır hasar alırken yaklaşık 8 F-15 de hafif hasar gördü. F-15'ler daha sonra yeniden göreve döndü.

Ürdün'deki Amerikan birlikleri saldırıları önlemek için 30'dan fazla Patriot füzesi ateşledi.

Saldırılar, ABD'nin bir Amerikan savaş gemisinin hedef alınmasına karşılık 5 İran tankerini vurmasının ardından gerçekleşti. İran Devrim Muhafızları ise Ürdün'deki üs dahil olmak üzere 8 tanker ile 2 savaş gemisini hedef aldığını öne sürdü.

ÖNERİLEN HABERLER
Hürmüz Boğazı
DÜNYA

Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanıyor! İran'dan ABD'ye misilleme geldi
Editör : MÜZEYYEN BIYIK | Kaynak: DIŞ HABERLER SERVİSİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Dünya
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
HAMZA-1 İÇİN İMZALAR ATILDI
HAMZA-1 İÇİN İMZALAR ATILDI
HAVELSAN'dan tarihi anlaşma
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
ORTALAMA KİRA 28 BİN TL!
En düşük fiyat artışı bu illerde
KATİLE ORTAK TAVIR!
KATİLE ORTAK TAVIR!
Dünya İsrail'i nihayet gördü
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
ÇAĞLA ÖZ DE GÖZALTINDA!
Sosyal medya hesabını kapatması yetmedi
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
AYNI HATALAR BENZER KAYIPLAR
G.Saray'da 356 gündür bitmeyen büyük ders!
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
KREDİ Mİ ‘EVİM’ SİSTEMİ Mİ?
Konut alıcısı için riskler ve fırsatlar
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
EKİPLER SON ANDA KURTULDU!
Antalya'da yürekler ağza geldi, o anlar kamerada
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
2 MİLYON TL’DEN UCUZ!
100 km mesafeyi 60 TL’ye gidiyorlar
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
BOĞAZ İÇİN YENİ İSMİ DUYURDU
Trump'tan dünyayı şaşırtan Hürmüz çıkışı
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
FATURA VATANDAŞA KESİLİYOR
Esnaf komisyondan, tüketici fark ödemekten bıktı!
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
BİR DAVA NASIL SİYASİLEŞİR?
Sarıldıkları argümanların altı boş!
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
KÂBUS BU YIL DA DEVAM ETTİ
Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta sendromu!
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
İŞTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
OKULUN GÜNDEMİ KANTİNLER
Renk geldi, logo gelecek yıla kaldı
CHP'YE RESTİ ÇEKTİ!
CHP'YE RESTİ ÇEKTİ!
Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili net konuştu
"ALEYHİMİZE ÇALIŞTI!"
Okan Buruk maç sonu topa tuttu
4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ!
4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ!
7 kişinin öldüğü faciada yeni gelişme
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
HELE BİR CEZA ÇIKSIN!
Beşiktaş, Vlahovic için gardını alıyor
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
ORTAK ADAY OLMAK İSTEDİĞİ AÇIK
İmamoğlu out... Yavaş'la olur mu?
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM!
ULAŞIMDA YEŞİL DÖNÜŞÜM!
Toplu taşımada elektrikli araç sayısı artacak
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
SPK'dan yeni şart: Repo işlemlerinde iptal dönemi
SPK'dan repo işlemlerine yeni kural
Kaydet
Atina'da
Atina'da "Türkiye saldırır" korkusu ters tepti! Miçotakis geri adım attı
Kaydet
Konya’da trafikte takip edip aracın önünü kestiler: Araçtan Glock çıktı, 360 bin TL ceza kesildi
Konya’da trafikte takip edip aracın önünü kestiler: Araçtan Glock çıktı, 360 bin TL ceza kesildi
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.