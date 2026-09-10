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Sağlık

17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de

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17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de

Sağlıklı nesiller yetiştirilebilmesi maksadıyla kantinlerde sadece “Okul Gıdası Logosu” taşıyan ürünlerin satılmasına izin veren projede sona gelindi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 675 farklı kalem ürünün logoyu kullanmaya hak kazandığını açıkladı.

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2019 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ortaklığında imzalanan ortak protokolle gündeme gelen ve çeşitli sebeplerle ertelenen “Okul Gıdası Logosu” uygulamasında artık sona gelindi.

Bakanlıkların, sürecin sağlıklı yürütülebilmesi adına uzun süredir yaptığı çalışmalar neticesinde uygulamanın yeni eğitim-öğretim yılıyla birlikte hayata geçirilmesi planlanıyor. Ancak Millî Eğitim Bakanlığı yetkilileri, bu yılın bir geçiş süreci olarak değerlendirilmesi ve uygulamaya önümüzdeki yıl geçilmesi gerektiği görüşünü savunuyor. Millî Eğitim Bakanlığı bu yıl ürünlerin sağlık kriterlerine göre üç farklı renkte değerlendirilmesini, sağlığa zararlı olanların kırmızı renkle ifade edilerek yıl sonunda kırmızıların yeşil yani ‘sağlıklı’ya dönmek için çaba göstermesini hedefliyor.

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Sağlıksız beslenmenin çocuklarda yol açtığı böbrek hastalıkları başta olmak üzere tüm kronik hastalıkların önlenmesinde önemli bir adım olan “Okul Gıdası” uygulaması, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türk Böbrek Vakfı iş birliğiyle düzenlenen ortak basın toplantısında değerlendirildi.

17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de
Başlık Resmi17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de

Okul Gıdası Logosu, ambalajlı gıdaların belirlenen besin kriterlerine uygunluğunun daha kolay anlaşılmasını ve öğrencilerin daha sağlıklı ürünlere ulaşmasını amaçlıyor. Uygulama kapsamında özellikle şeker, tuz, ve yağ oranları açısından belirlenen kriterleri karşılayan ürünlerin okul kantinlerinde satışına yönelik bir sistem oluşturuluyor. Eğer Millî Eğitim Bakanlığı olumlu karar verirse, ilk etapta 675 ürün ‘Okul Gıdası Logosu’ alarak raflara girecek.

Projenin içinde bulunduğu süreci paylaşmak amacıyla İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Gıda Kodeks ve Yem Mevzuatı Daire Başkanı Selim Kaplan, bu projenin amacının güvenilir gıdaya ulaşılmasını sağlamak olduğunu söyleyerek “Bu projede de okul çağındaki çocuklarımız için 3 bakanlık ile bir arada çalışıyoruz. Çalışma, çocukların yeterli ve dengeli beslenmesi açısından önemli ama tek başına yeterli değil bu nedenle evlere, ebeveynlere büyük işler düşüyor. O sebeple gıda okur-yazarlığı bilinci ne kadar fazla olursa o kadar bilinçli ve doğru tercih yapar hâle gelinebilir” dedi.

SAĞLIKLI BESLENME OKULDAN MARKETE TAŞACAK

Projenin hayata geçmesinde destek veren Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk okul gıdası konusunun yalnızca kantinlerde hangi ürünlerin satılacağıyla sınırlı kalmadığını belirterek, çocukların gelecekteki sağlık durumunun bugün kazanacakları beslenme alışkanlıklarıyla doğrudan ilişkili olduğuna dikkat çekti.

17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de
Başlık Resmi17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de

Erk ayrıca, okul gıdası logolu ürünlerin sadece okul kantinlerinde değil, tüm marketlerde satışa sunulmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

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ENERJİ İÇECEĞİ, GAZLI İÇECEKLER, CİPS VE ÇİKOLATA KANTİNDE OLMAYACAK

Türk Böbrek Vakfı Diyetisyeni Gökçen Efe Aydın ise okul kantinlerinde öğrencilerin ulaşabileceği sağlıklı seçeneklere dikkat çekerek “Bu kapsamda; enerji içecekleri, gazlı ve kolalı içecekler, aromalı içecekler, kızartmalar, cipsler, çikolata ve şekerlemeler, kremalı veya çikolata dolgulu kek ve bisküviler, hamurlu ve şerbetli tatlılar, çiğ köfte ile tatlandırıcı içeren yiyecek ve içecekler okul gıdası kapsamında değerlendirilmiyor.

17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de
Başlık Resmi17 milyondan fazla öğrenciyi ilgilendiriyor: Okul Gıdası Logosu’nda top Millî Eğitim’de

Bunların yerine mevsimine uygun taze meyveler, çiğ tüketilebilen mevsim sebzeleri, en fazla 30 gramlık kuru meyve porsiyonları, en fazla 30 gramlık tuzsuz kuruyemişler, en fazla 250 ml taze sıkılmış meyve ve sebze suyu, süt, yoğurt, ayran ve peynir çeşitleri, tam buğday ekmeği, yumurta, içme suyu, doğal mineralli su, şekersiz sakızlar yer alıyor" dedi.

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