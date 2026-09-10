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Spor

PSG rakibine acımadı: Fransa'daki maçta 7 gol!

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PSG rakibine acımadı: Fransa'daki maçta 7 gol!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında son şampiyon Paris Saint-Germain, konuk ettiği Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti. Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise Liverpool, sahasında Atletico Madrid'i geri dönerek 2-1 yendi.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının lig aşamasında TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmalar sona erdi.

Galatasaray, Portekiz ekibi Sporting'e konuk olduğu maçtan 3-1 mağlup ayrıldı. Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle öne geçen sarı-kırmızılılar, Geny Catamo, Luis Suarez ve Rodrigo Zalazar'ın gollerine engel olamadı.

PSG GOL OLUP YAĞDI

Sarı-kırmızılıların "Devler Ligi"ndeki rakiplerinden son iki sezonun şampiyonu Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), evinde Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı Ousmane Dembele (2), Ferran Torres (3) ve Fabian Ruiz'in golleriyle 6-1 yendi. Konuk ekibin golü, Suleiman Camara'dan geldi.

Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
Başlık ResmiParis Saint-Germain - Slovan Bratislava

LIVERPOOL GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin rakiplerinin karşılaştığı mücadelede ise İngiltere ekibi Liverpool, sahasında İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i Dominik Szoboszlai ve Alexis Mac Allister'ın kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Atletico Madrid'in golünü Marcos Llorente attı.

Liverpool - Atletico Madrid
Başlık ResmiLiverpool - Atletico Madrid

ARSENAL TEK GOLLE KAZANDI

İngiltere temsilcisi Arsenal da konuk olduğu İtalya'nın Napoli takımını Martin Odegaard'ın golüyle 1-0'lık skorla geçti. Ligin ilk haftası, bugün oynanacak maçlarla sona erecek.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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