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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

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iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Apple, “Surprise and Shine” etkinliğinde iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerini tanıttı. İşte tüm özellikleri ve satış tarihleri…

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Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

Apple, yılın en çok beklenen teknoloji etkinliklerinden birini gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle 20.00’de başlayan “Surprise and Shine” lansmanında iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max sahneye çıkarken şirketin akıllı telefon tarihinde yeni bir dönem başlatan ilk katlanabilir iPhone da resmen tanıtıldı.

Apple, yeni modellerin tasarımını, kamera ve işlemci özelliklerini, yapay zeka yeteneklerini, pil ömrünü, fiyatlarını ve satış tarihini de açıkladı.

Şirketin yeni CEO’su John Ternus ilk etkinliğinde tanıtılan iPhone 18 Pro ve Pro Max tasarım olarak iPhone 17 Pro ile oldukça benzer. Yeni 18 Pro’lar iPhone 17 Pro gibi anotlanmış alüminyum kaplamaya sahip.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları



Cihaz, yaklaşık 9 mm kalınlığında ve 240 gram ağırlığında. Selefi iPhone 17 Pro'dan 0,25 mm daha kalın, yaklaşık 7 gram daha ağır.

EKRAN BOYUTU DEĞİŞMEDİ

Yeni modellerde ekran boyutu değişmedi. LTPO+ ekran teknolojisi ile daha verimli enerji kullanımı olduğu belirtildi. Dynamic Island küçültüldü ve aynı anda üç Canlı Etkinlik (Live Activities) arasında geçiş yapmaya imkan veriyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

FARKLI RENKLER

iPhone 18 Pro’nun renkleri arasında dark cherry, light blue, silver ve black yer alıyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

APPLE A20 PRO TANITILDI

İPhone18 Pro’nun üzerinde A20 Pro çipi bulunuyor. 2nm teknolojisi ile geliştirildi. Yüzde 20 daha hızlı. Yeni GPU 7 çekirdekli bir tasarıma sahip ve performansı yüzde 40 artırıyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

Nöral motor yüksek hızlı AI modelleri için geliştirildi. A20 Pro özelleştirilmiş bir paketleme sistemine kullanıyor. Soğutmayı ve sürekli iş yükü durumunda termal başarımı oldukça üst seviyeye çıkarılmış.

A20 Pro, A19 Pro'ya göre grafik performansında yaklaşık yüzde 18 artış sunacak.

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GÜÇLENDİRİMİŞ BATARYA

Yeni batarya dizaynıyla daha küçük olmasına rağmen daha güçlü bir batarya sunuluyor. 18 Pro Max’te 45 saat video oynatma süresi sunuluyor.

iPhone 18 Pro yüzde 50 şarja sadece 15 dakikada geliyor.

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları
Başlık ResmiiPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatları

KAMERA SİSTEMİ

iPhone 18 Pro serisi değişken diyaframlı ana kamera ile geliyor. Değişken diyafram özelliği f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanmasına olanak tanıyor.

iPhone 18 Pro Max, daha iyi video sabitlemeye imkan tanıyan gelişmiş sensör kaydırmalı optik görüntü sabitleme sistemine ve daha fazla detay ile ışık yakalayan daha büyük ana sensöre sahip.

iPhone 18 Pro'daki 8x optik yakınlaştırma, iPhone 18 Pro Max ise 10x'e kadar optik yakınlaştırma sunan 48 MP telefoto kamerayla geliyor.

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YENİ MODELLER NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Modeller Eylül ayının 12’sinde ön siparişe açılıyor ve 18’inde de satışa çıkacak.

iPhone 18 Pro 256 GB 1199 dolardan, 512GB 1399 dolardan, 1TB modeli 1599 dolardan satılması bekleniyor.

iPhone 18 Pro Max ise sırasıyla 1299 dolar, 1499 dolar ve 1699 dolardan satılacak. Ayrıca 2TB’lık versiyon 2199 dolardan satılması bekleniyor.

TÜRKİYE FİYATI

iPhone 18 Pro Türkiye’de 256 GB 137.999 TL, 512GB 154.999 TL, 1TB modeli 188.999 TL ve 2TB versiyonu 243.999 TL’den satılıyor.

iPhone 18 Pro Max ise sırasıyla 149.999 TL, 166.999 TL ve 200.999 TL satılacak. Ayrıca 2TB’lık versiyon 255.999 TL’den satılacak.

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