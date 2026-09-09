Askeri tatbikatta dehşet! Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti
Bangladeş’te askeri tatbikat sırasında tankta meydana gelen patlama sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bangladeş'in Chittagong kentindeki Hathazari Atış Sahası'nda gerçekleştirilen atış eğitimi kapsamında kullanılan Çin menşeli Type 59 tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.
2 ASKER ÖLDÜ
Patlamada 2 asker hayatını kaybederken, 1 asker ağır yaralandı. Yaralı subayın, tedavi edilmek üzere hava yoluyla başkent Dakka’ya sevk edildiği bildirildi.
Bangladeş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.