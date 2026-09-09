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Dünya

Askeri tatbikatta dehşet! Tank patladı, 2 asker hayatını kaybetti

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Bangladeş’te askeri tatbikat sırasında tankta meydana gelen patlama sonucu 2 asker hayatını kaybetti, 1 asker ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Bangladeş'in Chittagong kentindeki Hathazari Atış Sahası'nda gerçekleştirilen atış eğitimi kapsamında kullanılan Çin menşeli Type 59 tankında henüz belirlenemeyen nedenle patlama yaşandı.

2 ASKER ÖLDÜ

Patlamada 2 asker hayatını kaybederken, 1 asker ağır yaralandı. Yaralı subayın, tedavi edilmek üzere hava yoluyla başkent Dakka’ya sevk edildiği bildirildi.

Bangladeş Ordusu tarafından yapılan açıklamada, patlamanın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.

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Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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