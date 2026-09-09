TCMB’nin yarınki kararı öncesinde politika faiz oranı %37’de bulunurken, bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. Katılım bankaları tarafından ilan edilen son ihtiyaç finansmanı oranlarına bakıldığında ise yıllık maliyetin %35 civarında seyrettiği görüyor. İşte banka banka son oranlar ve 250 bin TL ihtiyaç finansmanı için güncel geri ödeme planı…

Piyasalarda bu haftanın en önemi gündem maddesi olarak öne çıkan Merkez Bankasının faiz karına 1 gün kaldı. Kritik karar, yarınki Para Politikası Kurulu kararının ardından açıklanacak. TCMB’nin politika faizi %37 seviyesinde bulunuyor.

Son olarak TCMB, ağustos ayında aldığı kararla haftalık repo ihalelerine geçiş yaptı. Böylece piyasa fonlama oranı da %40’tan %37’ye çekildi ve para politikasında “normalleşme” adımı atıldı.

TÜFE VE PETROL

TCMB’nin yarınki kararı öncesinde açıklanan ağustos TÜFE verisi aylık bazda %1,84 artış ile beklentinin hafifi altında kaldı. Ancak bu hafta petrol fiyatlarında, Orta Doğu’daki risklerin etkisiyle yeniden yükseliş yaşanıyor. Brent petrolün varil fiyatı bugünkü işlemlerde 100 dolar sınırına oldukça yaklaştı ve son 7 haftanın zirvesine yöneldi.

TCMB’nin kararına sayılı saatler! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

PİYASA NE BEKLİYOR?

Piyasalarda TCMB’nin “pas” geçebileceği ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Yabancı kurumlara bakıldığında Citi ve ING, eylül toplantısında politika faizinin sabit tutulacağı beklentisini korudu. BBVA Research, 100 baz puanlık faiz indirimi tahminini ekim ayına çekti. İş Yatırım da TCMB'nin ekim ayında 100 baz puanlık indirimle harekete geçeceğini değerlendirdi.

Alnus Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım ve İntegral Yatırım, ekim ve aralık toplantılarında faiz indirimi bekliyor. Yatırım Finansman da ilk indirim için 22 Ekim'i işaret etti.

TCMB’nin kararına sayılı saatler! 250 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL?

İHTİYAÇ FİNANSMANI ORANLARI

Bu arada bankadan para çekmeyi planlayan tüketiciler de “en ucuz finansman” arayışlarını hızlandırdı. Katılım bankaları tarafından ilan edilen son ihtiyaç finansmanı oranları şöyle:

Banka Kâr Payı Oranı Türkiye Finans %3,88 Kuveyt Türk %3,91 Vakıf Katılım %3,99 Dünya Katılım %3,99 Albaraka %4,00 Hayat Finans %4,25

(Not: İnternet sitelerinde ilan edilen oranlardır. Şubelerde farklılık gösterebilir.)

250 BİN TL’NİN GERİ ÖDEMESİ

En düşük oran dikkate alındığında 250 bin TL ihtiyaç finansmanının geri ödeme tablosu ise şu şekilde gerçekleşiyor:

-Finansman tutarı: 250 bin TL

-Finansman vadesi: 12 ay

-Finansman oranı: %3,88

-Aylık taksit: 28 bin 152 TL

-Toplam geri ödeme: 337 bin 828 TL

Rakamlar, ihtiyaç finansmanı oranlarında yıllık maliyetin %35 seviyesinde devam ettiğini gösteriyor.