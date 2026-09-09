Endonezya'daki yanardağ patlamasını haberleştirmek üzere bölgeye giden, aralarında 5 gazetecinin de bulunduğu 8 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Arama Kurtarma Ofisi Şefi Al Amrad, sahadaki ekiplerin, kayıp grupla henüz iletişim kuramadığını ifade etti.

Endonezya'nın Banten bölgesinden Arama Kurtarma Ofisi Şefi Al Amrad, yaptığı açıklamada, içinde 5 foto muhabiri, iki mürettebat ve bir rehberin bulunduğu sürat teknesinden haber alınamadığını ifade etti.

EKİPTEN ALINAN SON MESAJ

Muhabirlerden birinin yakınlarına attığı mesajda, Anak Krakatau çevresindeki sulara vardıklarını belirttiğini aktaran Amrad, bunun ekipten alınan son mesaj olduğunu kaydetti.

Yanardağ patlamasını haberleştirmek için gittiler! Kayıp gazeteciler köşe bucak aranıyor

Amrad, sahadaki arama kurtarma ekiplerinin grupla henüz iletişim kuramadığını ve yerlerini tespit edemediğini ifade etti. Haber alınamayanlar arasında, Anadolu Ajansı (AA) için serbest kameramanlık yapan Firdaus Wajidi dahil olmak üzere Endonezya'nın devlet haber ajansı Antara, Merdeka ve iNews ajanslarında çalışanlar da yer alıyor. Öte yandan, Anak Krakatau'daki şiddetli patlamalar sona erse de adadaki volkanik faaliyetler sürüyor.

HAVA TRAFİĞİNİ DE KİLİTLEMİŞTİ

Endonezya'nın Anak Krakatau Yanardağı'nda 6 Eylül'de patlama meydana gelmiş ve volkanik kül Java bölgesinde 6 bin metreye, Sumatra bölgesinde ise 15 bin metreye kadar yükselmişti. Patlamanın ardından volkanik küllerin ülkenin batı kesimlerine yayılması üzerine başkent Cakarta'daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar iptal edilmişti.

Yanardağ patlamasını haberleştirmek için gittiler! Kayıp gazeteciler köşe bucak aranıyor

Patlama sonrası ülke genelinde yerel ve uluslararası 2 bin 300'den fazla uçuş iptal edilirken, 7 havalimanında yaklaşık 340 bin yolcu mahsur kalmıştı.

Daha sonra havacılık için koşulların güvenli olduğu belirlenmiş, patlamanın ardından uçuşların iptal edildiği Soekarno-Hatta Uluslararası Havalimanı ve Halim Perdanakusuma Havalimanı'nın yanı sıra 3 havaalanı yeniden faaliyete geçmişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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