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Dünya

Avrupa'nın da radarında! İsveç'ten göçmenlere 'geri dön' teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

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Avrupa'nın da radarında! İsveç'ten göçmenlere 'geri dön' teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek
Fotoğraf Başlığı O ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

İsveç hükümeti, Avrupa Birliği dışından gelen ve oturma izni bulunan göçmenlerin ülkeden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla 350 bin İsveç kronuna kadar (yaklaşık 1 milyon 771 bin TL) ödeme yapılmasını öngören programı devreye soktu.

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İsveç, son yıllarda göç politikasında dikkat çeken bir değişime gidiyor. 2015 yılında 163 bin sığınmacıyı kabul eden ülke, yıllar içinde göçü azaltmaya yönelik daha sıkı politikalar uygulamaya başladı. 2022'de göç ve suç oranlarını azaltma sözüyle iktidara gelen sağ koalisyon hükümeti, şimdi de ülkedeki göçmen nüfusunu azaltmak için "yeniden göç" programını uygulamaya koydu.

O ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek
Başlık ResmiO ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

GÖÇMENLERİ GÖNDERMEK İÇİN NAKİT TEKLİFİ

Reuters'ın haberine göre, 2026'nın başından itibaren Avrupa Birliği dışından gelen ve İsveç'te oturma izni bulunan kişiler, ülkeden ayrılmaları halinde 350 bin İsveç kronuna kadar (yaklaşık 1 milyon 771 bin TL) maddi destek alabilecek. Hükümet, program için yaklaşık 1,3 milyar İsveç kronu bütçe ayırdı.

O ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek
Başlık ResmiO ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

Başbakan Ulf Kristersson, yeniden göçü teşvik etmenin hükümetin öncelikleri arasında olduğunu söyledi. Program, hükümetin parlamentodaki destekçisi olan aşırı sağcı İsveç Demokratları tarafından da güçlü biçimde destekleniyor.

AVRUPA’NIN DA İLGİSİNİ ÇEKTİ

Öte yandan İsveç'in politikası Avrupa'daki diğer sağ partilerin de dikkatini çekti. Reuters'a konuşan Almanya için Alternatif (AfD) Avrupa Parlamentosu milletvekili Mary Khan-Hohloch, geri dönüş ve yeniden göç programlarına yönelik ilginin Avrupa genelinde artabileceğini savundu.

Ancak politika eleştirilere de neden oldu. Karma Göç Merkezi Direktörü Bram Frouws, bu tür maddi teşviklerin gönüllü geri dönüşlerde ciddi bir artış sağladığına ilişkin kanıt bulunmadığını belirterek programın daha çok hükümetin göç konusunda sert bir tutum sergilediğini göstermeye yönelik olduğunu söyledi.

O ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek
Başlık ResmiO ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

171 KİŞİ KABUL ETTİ

İsveç'te uygulanan programın etkisi ise şimdilik sınırlı kaldı. Bu yıl 171 kişinin maddi destek karşılığında ülkeden ayrılma teklifini kabul ettiği bildirildi. Buna karşın Stockholm'de yaşayan çok sayıda göçmen, ülkeden ayrılmayı düşünmediğini belirtiyor.

Hükümet, yeniden göç programının yanı sıra vatandaşlık ve oturma izni şartlarını da sıkılaştırıyor. Kalıcı oturma izinlerinin kaldırılması ve vatandaşlık için zorunlu sınavların başlatılması bu adımlar arasında yer alıyor.

O ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek
Başlık ResmiO ülkeden göçmenlere geri dön teşviki: Ülkeyi terk edene 1,7 milyon TL verilecek

13 Eylül'de yapılacak seçimler öncesinde göç politikası İsveç siyasetinin en önemli başlıklarından biri olurken, hükümetin sert yaklaşımı muhalefet ve insan hakları kuruluşlarının tepkisini çekmeye devam ediyor.

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Editör : ZEYNEP ERDİVANLI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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