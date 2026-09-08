Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Spor

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi
Fotoğraf Başlığı Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'in 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. TFF ve yayıncı kuruluşa zehir zemberek bir açıklamayla yüklenen Beşiktaş yönetimi, "Rakip oyuncunun tahrikleri görmezden gelindi, tek taraflı görüntü servis edildi" diyerek karara sert tepki gösterdi ve resmi itiraz sürecini başlattı.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin yankıları maçın ardından da sürdü. Sahada yaşanan tartışmalar ve karşılaşma sonrasında yapılan açıklamalar disiplin kuruluna taşındı.

TFF, derbideki hareketi nedeniyle Beşiktaşlı Dusan Vlahovic’i "hakaret" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu da derbi sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK
SPOR

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin faturası kesildi: Vlahovic, Aziz Yıldırım ve Kerem Aktürkoğlu PFDK'da

Vlahovic hakkında karara Beşiktaş camiasından sert tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi
Başlık ResmiVlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

"ADALET İLKESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic’in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi
Başlık ResmiVlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

YAYINCI KURULUŞ VE VAR HEDEF TAHTASINDA

Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz; eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?

VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?

Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi
Başlık ResmiVlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

SİYAH-BEYAZLILAR HAKLARINI YASAL YOLLARDAN ARAYACAK

Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
İLK GÖRÜNTÜLER GELDİ
ABD'nin denizaltısı İran'ın eline geçti
ANTALYA'DA YANGIN 2. GÜNÜNDE
ANTALYA'DA YANGIN 2. GÜNÜNDE
Alevler iki ilçeye yayıldı, yüzlerce ev boşaltıldı
Trendyol Sanat ile sonbaharda sanatın rotası genişliyor
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
İKİ ÜLKE KABUSU YAŞIYOR
Sistem çöktü, yüzlerce uçuş iptal
HEDEFİNDE İNGİLTERE VAR
HEDEFİNDE İNGİLTERE VAR
İsrail'den yaptırım kararına misilleme
İŞTE İSTENEN CEZA
İŞTE İSTENEN CEZA
Tunç Soyer hakkında iddianame tamamlandı
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM KARARI
BEŞİKTAŞ'TA SEÇİM KARARI
Olağanüstü genel kurul tarihi belli oldu
81 İLE TALİMAT VERDİ
81 İLE TALİMAT VERDİ
"Geçen yıl yaşananlar tekrar etmesin"
DÜĞÜNÜ BAŞINI YAKTI
DÜĞÜNÜ BAŞINI YAKTI
'Vanlı Kara Haydar' tutuklandı
İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI!
İSRAİL'E YAPTIRIM KARARI!
12 Avrupa ülkesinden ortak adım
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
KATİLİN CEZASI BELLİ OLDU!
Atlas Çağlayan davasında karar çıktı
BALLON D'OR'DA 2026 HEYECANI
BALLON D'OR'DA 2026 HEYECANI
İşte aday gösterilen 30 futbolcu
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
GABAR'DAN EKONOMİYE DEV KATKI!
Günlük üretilen petrol miktarı açıklandı
SCHENGEN'E RAKİP GELİYOR!
SCHENGEN'E RAKİP GELİYOR!
Tek vizeyle 6 ülkenin kapısı açılacak
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
OLAY İDDİA: MÜMKÜN DEĞİL
"Dediğimin tersi olursa bir daha futbol konuşmam"
POLONYA ORDUSUNA TÜRK GÖZÜ!
POLONYA ORDUSUNA TÜRK GÖZÜ!
Avrupa ülkesi Ankara’yla imzaları attı
VOLKSWAGEN'DEN DEV HAMLE!
VOLKSWAGEN'DEN DEV HAMLE!
1,25 milyar euroluk markanın satışı masada
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
DUVARDAKİ TRUMP DETAYI...
Torunu lüks dairesini tanıttı: İçinde yok yok
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
'YANLIŞ ZAMANA DENK GELDİ'
Sporting'in eski hocasından çarpıcı G.Saray sözleri
AŞİL KALKANI TERS TEPTİ!
AŞİL KALKANI TERS TEPTİ!
Yunan Bakanın "Türkiye" sözleri başına dert oldu
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Hürmüz'de ABD'ye ait denizaltı ele geçirildi! İran görüntülerini yayınladı
Hürmüz'de ABD'ye ait denizaltı ele geçirildi! İran görüntülerini yayınladı
Kaydet
Gülbiter Duman cinayetinde sanık ilk kez konuştu: Olay günü kuyumcuya gidip akıl danışmış
Gülbiter Duman cinayetinde katil zanlısı ilk kez konuştu
Kaydet
Sağlık görevlilerini taşıyan helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti
Sağlık görevlilerini taşıyan helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti
Kaydet
SONRAKİ HABER
Soru 0 / 6
Türkiye Gazetesi dijital abonelik ve arşiv kampanyamızı ilk nereden duydunuz?

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.