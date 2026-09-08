Fenerbahçe derbisinin ardından Beşiktaşlı futbolcu Dusan Vlahovic'in 'hakaret' gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesi siyah-beyazlı camiayı ayağa kaldırdı. TFF ve yayıncı kuruluşa zehir zemberek bir açıklamayla yüklenen Beşiktaş yönetimi, "Rakip oyuncunun tahrikleri görmezden gelindi, tek taraflı görüntü servis edildi" diyerek karara sert tepki gösterdi ve resmi itiraz sürecini başlattı.

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki derbinin yankıları maçın ardından da sürdü. Sahada yaşanan tartışmalar ve karşılaşma sonrasında yapılan açıklamalar disiplin kuruluna taşındı.

TFF, derbideki hareketi nedeniyle Beşiktaşlı Dusan Vlahovic’i "hakaret" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk etti. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile Kerem Aktürkoğlu da derbi sonrasındaki açıklamaları nedeniyle PFDK’ya gönderildi.

Vlahovic hakkında karara Beşiktaş camiasından sert tepki geldi. Siyah-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

"ADALET İLKESİ ÇÖKMÜŞTÜR"

Beşiktaş'tan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Dusan Vlahovic’in Trendyol Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynadığımız müsabakada rakibiyle girdiği tartışma nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği’nce Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi, Türk futbolunun adalet ve eşitlik ilkelerinden ne kadar uzak bir şekilde yönetildiğinin somut bir göstergesi olmuştur.

Eylem ve söylemleriyle maç boyunca futbolcumuzu tahrik eden rakip takım oyuncusunun disipline sevk edilmediği yerde futbolcumuz Dusan Vlahovic’in disipline sevk edilmesi kabul edilemez. Türkiye Futbol Federasyonu ve kurulları, kulübümüze karşı hasmane tutumunu bu olaydan da anlaşılacağı üzere bir kez daha göstermiştir.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

YAYINCI KURULUŞ VE VAR HEDEF TAHTASINDA

Türkiye Futbol Federasyonu’na soruyoruz; eğer bu sevk kararı yayıncı kuruluş görüntüleri doğrultusunda verildiyse yayıncı kuruluştan tarafınıza sadece bizim oyuncumuzun görüntüsü mü servis edilmiştir?

VAR, sahada yaşanan olayda her iki oyuncuyu da tüm açılardan takip edebiliyorsa niye maçın hakemini çağırma gereği duymamıştır?

Objektif ve eşitlik ilkeleri doğrultusunda yayın yapması beklenen Trendyol Süper Lig’in yayıncı kuruluşu da söz konusu pozisyonu ekrana getiriş biçiminde sınıfta kalmıştır.

Vlahovic PFDK’ya gitti, Beşiktaş isyan etti: TFF hasmane tutumunu yine gösterdi

SİYAH-BEYAZLILAR HAKLARINI YASAL YOLLARDAN ARAYACAK

Futbolcumuzu ekrana getiren yayıncı kuruluş, rakip takım oyuncusunu ekrana taşımayarak yayıncılık ilkeleriyle ters düşmüştür. Beşiktaş JK olarak, kulübümüzün ve futbolcumuz Dusan Vlahovic’in hakkını korumak amacıyla ilgili mercilere gerekli itirazlarımızı yapacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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