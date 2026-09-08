Malezya’nın Sarawak eyaletinde sağlık ekibini taşıyan BO-105 tipi helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malezya'nın Borneo Adası'ndaki Sarawak eyaletinde sağlık ekibini taşıyan helikopter düştü. Sağlık hizmeti kapsamında uçuş yapan helikopterin düşmesi sonucu 1 pilot, 1 doktor, 2 hemşire ve 1 sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Malezya İtfaiye ve Kurtarma Departmanı ile Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, helikopterde bulunan sağlık personelinin resmi görev kapsamında uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.

Kazaya karışan helikopterin, ulaşılması güç ve dağlık bölgelerde yaşayanlara sağlık hizmeti ulaştıran "Flying Doctor Service" kapsamında görev yaptığı bildirildi. Söz konusu hizmet aracılığıyla uzak yerleşimlere tıbbi bakım, ilaç ve sağlık hizmetleri götürülüyor.

Malezya Sivil Havacılık Otoritesi (CAAM), kazaya karışan helikopterin BO-105 tipi olduğunu ve kazaya ilişkin ihbarı yerel saatle 15.58'de aldıklarını açıkladı.

Sağlık görevlilerini taşıyan helikopter düştü! 5 kişi hayatını kaybetti

KAZA SORUŞTURULUYOR

Kazanın nedeninin belirlenmesi amacıyla Hava Kazaları Soruşturma Bürosu (AAIB) tarafından soruşturma başlatıldı.

Öte yandan görgü tanıkları tarafından kaydedilen görüntülerde, helikopterin düşmeden önce duman çıkardığı görüldü.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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