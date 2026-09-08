ÖZEL│Ukraynalılar, Shakhtar'da tarih yazan Arda Turan’ı göklere çıkardı: Tüm ülke saygı duyuyor

Geçen yılın Ukrayna Ligi şampiyonu Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan yönetiminde yeni sezona dikkat çeken bir giriş yaptı. Averajla ikinci sırada yer alan Turan ve öğrencileri, sergiledikleri futbolla şampiyonluk yolunda ümit verdi. Ukraynalı gazeteciler, 39 yaşındaki teknik adamın son dönemdeki başarısı ve taktiksel yönetimi hakkında Türkiye Gazetesi’ne özel röportaj verdi. Meslektaşlarımız, başarılı çalıştırıcının bir gün Avrupa’da veya milli takımda görev yapabilecek potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Ukrayna Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan ve UEFA Konferans Ligi yarı final oynama başarısı gösteren Shakhtar Donetsk, teknik direktör Arda Turan önderliğinde yeni zaferlere odaklandı. Ligde şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından olan Shakhtar, Devler Ligi'nde de adından söz ettirmek için kenetlendi. Ukraynalı meslektaşlarımız, başarının büyük pay sahiplerinden olan teknik direktör Arda Turan ile ilgili Türkiye Gazetesi’ne açıklamalarda bulundu.

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KOZİUPA (TRİBUNA.COM): ŞAMPİYONLUĞUN FAVORİSİ

Ukrayna ekibinin son 1 yıldaki başarılarından ve yeni sezondaki performansından bahseden Tribuna.com muhabiri Iryna Koziupa, “Arda Turan, geçen sezon Shakhtar'da harika bir iş çıkardı. Takım, ikinci sıradaki rakibine 12 puan fark atarak Ukrayna şampiyonu oldu. Ayrıca Premier Lig temsilcisi Crystal Palace'a yenildikleri Konferans Ligi yarı finaline de ulaştılar. Shakhtar, bu sezon da şampiyonluğun en büyük favorisi. Arda'nın şampiyonluk unvanını koruyacağına hiç şüphe yok. Takım, tüm rakiplerinden objektif olarak daha güçlü; daha iyi bir kadroya ve geniş yedek oyuncu ağına sahip.” dedi.

Arda Turan, Shakhtar Donets'te ikinci sezonunu geçiriyor.

“SAVAŞ SIRASINDA HERKES CESARET EDEMEZ”

39 yaşındaki teknik adamın ülke futbolundaki yerine vurgu yapan Koziupa, “Ukrayna ve Ukrayna futbolu için Turan'ın Shakhtar'a gelişi büyük bir olay. Savaş sırasında herkes ülkemize çalışmaya gelmeye cesaret edemez. Arda, uluslararası maçlarda dünyaya her zaman Ukrayna'daki savaşın devam ettiğini ve Ukraynalılar için hayatın şu anda ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor. Sadece Shakhtar taraftarları değil, tüm Ukraynalılar da ona büyük saygı duyuyor. Sık sık Shakhtar maçlarına giderim ve onun taraftarlarla nasıl iletişim kurduğunu, onlarla fotoğraf çektirdiğini ve imza dağıttığını görürüm. Ayrıca basın toplantılarında gazetecilerle son derece profesyonel bir şekilde iletişim kuruyor. Her zaman ilginç ve bilgilendirici yanıtlar verir, hiçbir sorudan kaçınmaz ve sık sık şakalar yapar; bu nedenle basın toplantılarında her zaman çok sayıda basın mensubu bir araya gelir.” diye konuştu.

“LUCESCU VE SIMEONE’Yİ HATIRLATIYOR”

Başarılı çalıştırıcının genç yaşta elde ettiği zaferlerden sonra teknik direktörlük potansiyeline değinen ve umutlu konuşan Ukraynalı gazeteci, “Shakhtar tarihinde, Donetsk kulübünde görev yaptıktan sonra Avrupa'da başarılı işlere imza atan teknik direktörler daha önce de yer aldı; Paulo Fonseca ve Roberto de Zerbi, bu isimlerdendir. Arda Turan, büyük bir potansiyele sahip; gelecekte, futbolculuk kariyerinde oynadığı seviyedeki kulüplerde görev yapabilir. Bence Arda'nın kendine has bir yolu var ama bana biraz Mircea Lucescu ve Diego Simeone'yi hatırlatıyor.” ifadelerini kullandı.

KRAVCHENKO (MEGOGO): MOTİVASYONU MUAZZAM

Megogo TV yorumcu ve sunucusu Vitalii Kravchenko ise başarılı teknik adamın gelmesiyle takımda yaşanan değişime dikkat çekti. Kravchenko, “Arda Turan, Shakhtar'a karakter ve disiplin kazandırdı. Turan’ın göreve başladığı ilk günden itibaren sezon öncesi kampta günde birden fazla antrenman seansıyla eğitime büyük bir ağırlık verildi. Bu durum takıma sezon başında çok iyi bir kondisyon seviyesi kazandırdı. Motivasyonu muazzam ve bunun nedenini anlamak gayet kolay: Shakhtar, antrenörlük kariyerinde Avrupa'da çalışma yolunda atılmış bir adımdır. Burası onun hedefleri hakkında çok şey anlatıyor.” sözlerini sarf etti.

Arda Turan, ilk teknik direktörlük deneyimini Eyüpspor'da yaşadı.

“ZORLU ŞARTLARI ÇOK İYİ İDARE ETTİ”

Turan ve ekibinin dikkat çeken işlere imza attığını söyleyen meslektaşımız, “Son derece sempatik, kendini iyi ifade edebilen, mükemmel ve iletişime açık biri. Onunla birkaç kez konuştum ve bir karakter olarak üzerimde her zaman çok iyi bir izlenim bıraktı. İşine olan yaklaşımına gelirsek, hangi koşullar altında çalıştığının fazlasıyla farkında. Ortada Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik topyekûn bir işgali söz konusu. Geçen sezon Ukrayna Ligi şampiyonluğunu kazanarak ve UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale yükselerek bu zorlu şartları çok iyi idare etti. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde bu süreci nasıl yöneteceğini görmek gerçekten çok merak uyandırıcı olacak.” şeklinde konuştu.

“YENİDEN ŞAMPİYON OLACAKLAR”

Ukrayna ekibinin son dönemdeki performansını değerlendiren Kravchenko, “Bence Shakhtar, bir kez daha Ukrayna ligi şampiyonluğunu kazanma konusunda açık ve tartışmasız favori. Şahsen Shakhtar'ın yeniden şampiyon olacağından hiç şüphem yok. Dinamo Kiev zorlu bir dönemden geçerken, geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan LNZ ise bu sezonun başında henüz ritmini bulabilmiş değil. Bana göre Shakhtar'ın en büyük rakibi Polissya Zhytomyr. Güçlü bir finansal desteğe sahip, çok ciddi bir proje yürütüyorlar. Yine de içimden bir ses yarışı ikinci sırada tamamlayacaklarını söylüyor.” yorumunda bulundu.

“TÜRKİYE’DE BİR FUTBOL İKONU”

Genç teknik adamın gelecekteki konumundan bahseden ve bu yolda ona duydukları güveni dile getiren Ukraynalı gazeteci, şöyle devam etti:

Onun Türkiye'de bir futbol ikonu olduğunu zaten biliyordum. Ayrıca Shakhtar'ın şu anda Türkiye'de gördüğü ilgi ve Bursaspor ile Shakhtar arasındaki hazırlık maçına gelen taraftar sayısı gerçekten çok şey anlatıyor. Bu, Türkiye'deki insanların onu beklediğini gösteriyor; Arda Turan'ın da o fırsatı beklediğine eminim. Bununla birlikte, bence kulüp antrenörlüğü kariyerinde hâlâ başaracak daha pek çok şey var. Avrupa'da çalışmak istiyor ve bunu gerçekleştirmeye yönelik hedefleri olduğuna inanıyorum.

“MİLLİ TAKIM’DA DA GÖREV YAPABİLİR”

Turan’ın bir gün milli takımı da çalıştırabilecek potansiyele sahip olduğunu söyleyen Vitalii Kravchenko, “Er ya da geç herkes eve dönmek istediği o noktaya gelir. Bir gün Arda Turan'ın Türkiye Milli Takımı’nın teknik direktörü olmasını ve Ukrayna ile —savaş nedeniyle 12 yılı aşkın süredir maç yapamadıkları, Shakhtar'ın kendi sahası olan Donbas Arena'da, yani bizim Donetsk'imizde— bir hazırlık maçı yapmasını yürekten umuyorum. Bu, bizim adımıza ve Arda Turan için çok sembolik olurdu. Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edememiş olmalarına rağmen Türkiye'nin çok iyi bir futbolcu jenerasyonu var. Belki de Turan, milli takım düzeyinde bu oyuncularla çalışma fırsatı yakalamak ister.” ifadelerini kullandı.

Eski milli oyuncu, aktif futbol kariyerini Galatasaray'da tamamladı.

SAGASH (LEGIONERS UA): SARSILMAZ ADANMIŞLIĞI VAR

Legioners UA muhabiri Andrew Bogdan Sagash, Turan ve ekibinin katkılarından bahsederek, “Takımın teknik temellerine Avrupa tarzı bir dinamizm, dikey oyun anlayışı, atletizm ve agresif bir pres oyunu ekleyerek Shakhtar'ın oyun tarzını modernize etti. Onun en belirgin özelliği sarsılmaz adanmışlığıdır. Savaş döneminin zorlukları, yoğun fikstür ve kadroda sürekli yaşanan değişiklikler hiçbir zaman bahane olarak kullanılmamıştır.” diye konuştu.

“TAKIMIN ZİHİNSEL LİDERİ”

39 yaşındaki çalıştırıcının takım için önemine dikkat çeken Sagash, “Turan’ın kulübe olan sadakati, Trabzonspor’dan gelen bir teklifi geri çevirmesiyle bir kez daha vurgulanmış oldu. Antrenör, takım içinde güçlü bir güven bağı kurarak, taktiksel bir akıl hocasından çok daha fazlası haline geldi; takımın gerçek bir zihinsel lideri olarak ortaya çıktı. Onun en büyük motivasyonu gayet basit: kazanmak ve Ukraynalı taraftarlara gurur duyacakları olabildiğince çok sebep vermek.” dedi.

“ÇOK ÇEKİŞMELİ GEÇECEK”

Ukrayna temsilcinin yeni sezonda zorlu rakiplere karşı mücadele vereceğinin altını çizen meslektaşımız, şöyle devam etti:

UPL şampiyonluk yarışı, Shakhtar ve Dynamo'ya kupa için meydan okumaya hazır birçok iddialı takımla birlikte oldukça çekişmeli geçecek gibi görünüyor. Karpaty, Polissya, Kharkiv ve LNZ'nin de yarışta yer alması bekleniyor. Sezon boyunca pek çok sürprizin, beklenmedik sonucun ve dengeleri altüst edebilecek maçların yaşanması oldukça muhtemel. Ancak şimdiden net olan bir şey var: Ukrayna'nın geleneksel devleri için işlerin tamamen istedikleri gibi gitmesi pek mümkün görünmüyor. Her zamanki gibi Shakhtar, yeni sezona şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak giriyor.

“ASIL SINAVI SHAKHTAR DONETSK”

Başarılı teknik adama şimdiden birçok takımın ilgili gösterdiğine vurgu yapan Andrew Bogdan Sagash, son olarak şunları ekledi:

Arda’nın gelecekte Türkiye Milli Takımı’nı çalıştırma fırsatı bulması oldukça muhtemel. Türkiye Futbol Federasyonu, onun çalışmalarını ve teknik direktör olarak kaydettiği ilerlemeyi mutlaka yakından takip edecektir. Turan, şimdiden ciddi bir ilgi görüyor. Adı daha önce Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılmıştı ve çeşitli haberlerde Serie A ve La Liga kulüplerinin de kendisine ilgi gösterdiği belirtilmişti. Arda Turan’ın şimdilik asıl sınavı Shakhtar Donetsk. Turan'ın Shakhtar ile olan sözleşmesi 2027 yazına kadar devam ediyor. Eğer Shakhtar'ı bir Avrupa kupasına taşıyabilirse, bu onun için büyük bir başarı ve teknik direktörlük potansiyelinin güçlü bir göstergesi olur. Bu durum belki de bir gün Türkiye Milli Takımı’nın başına geçme yolunda önemli bir adım bile olabilir.

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