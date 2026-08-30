Arda Turan’dan Shevchenko’ya olay gönderme: "Birlikte incelesinler"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Polessya'ya 2-0 mağlup oldukarı lig maçının ardından Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko'ya eleştirilerde bulundu.

Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında Polissya'ya mağlup olan Shakhtar Donetsk'in Teknik Direktörü Arda Turan, hakem yönetimine tepki gösterdi.

TURAN'DAN FEDERASYONA ELEŞTİRİ

Polessya karşısında sezonunu ilk mağlubiyetini alan Shakhtar'da Arda Turan, hakem kararlarını eleştirerek federasyonu gönderme yaptı. Maç içerisinde verilen hakem kararlarına tepki gösteren Arda Turan, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Hakem Kurulu Danışmanı Nicola Rizzoli ve Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis'i hedef aldı.

Arda Turan

"POZİSYONLARI BİRLİKTE İNCELESİNLER"

39 yaşındaki teknik adam, "Hakem yönetimine gelince; önceki maçla ilgili olarak Dinamo başkanına, ayrıca Rizzoli ve Shevchenko'ya sorular sorabilirsiniz. Sanırım İtalya'dan bakınca gerçekten de daha iyi görüyorlar. Bir önerim var: Shevchenko, Surkis ve Rizzoli tartışmalı pozisyonları birlikte incelesinler." ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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